Диего Коста - о возвращении в «Атлетико»: «Я так долго ждал этого момента!»

«Атлетико» сегодня презентовал вернувшегося в клуб нападающего Диего Косту. Уже с января футболист сможет выступать за мадридский коллектив. Коста не смог сдержать эмоций:

«Я так долго ждал этого момента! Хочу привести себя в форму и начать играть сразу, как это будет возможно. Я устал от тренировок. Вы сможете подтвердить, что я достаточно много работал и готов выходить на поле. Я вернулся, чтобы помогать команде и забивать голы.

„Атлетико“ больше не выступает в Лиге чемпионов, но мы намерены сражаться во всех турнирах, где еще участвуем.

В Англии я хорошо выучил язык. Болельщики, сотрудники клуба и партнеры по команде очень мне помогли. „Челси“ — великий клуб, о котором у меня останутся только хорошие воспоминания».