Диего Коста - о возвращении в «Атлетико»: «Я так долго ждал этого момента!»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Назовите главное футбольное событие 2017 года
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
  • Главные новости
  • Все новости
18:53
Горецка летом должен перейти в «Баварию»7
17:02
Нулевой счет на табло в матче «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»138
14:35
Составлен список футболистов, которые чаще остальных играли в 2017 году20
13:41
«Шеффилд Уэнсдей» может возглавить бывший главный тренер «Зенита»4
11:21
Родионов поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим Новым годом28
19:06
Луан признан лучшим игроком Южной Америки в 2017 году0
18:31
Заха не собирается покидать «Кристал Пэлас»1
17:57
Агуэро может вернуться на родину летом 2018 года4
17:47
Ласина Траоре может досрочно вернуться в «Монако»4
16:32
Украинский легионер во второй раз подряд стал лучшим игроком года минского «Динамо»2
16:15
Жезус со слезами на глазах покинул поле в матче «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»12
15:59
Раннокия про матч с «Лацио»: «Важней всего было не проиграть»0
15:49
Форвард «Валенсии» Мир в ближайшие дни присоединится к «Реалу»6
15:42
Черчесов поздравил болельщиков сборной России с Новым годом4
15:28
Многонациональный коллектив «Ахмата» поздравил болельщиков с Новым годом2
15:24
«Ноттингем Форест» уволил главного тренера2
15:21
Витоло: «Пришел в „Атлетико“, чтобы выигрывать титулы»0
15:09
«Наполи» оценивает Кьезу в 40 млн евро0
14:52
«Атлетико» представил Витоло и Диего Косту0
14:44
Аллегри поздравил всех болельщиков с наступающими праздниками0
14:26
«Зенит» поздравил своих болельщиков с наступающими праздниками20
14:12
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: стартовые составы16
14:05
Лопетеги: «К Рамосу я отношусь точно так же, как и к Пике»1
13:54
Новый стадион «Эвертона» будет готов к сезону 2022/233
13:44
Вермален: «Я избавился от репутации футболиста из стекла»11
 

Диего Коста - о возвращении в «Атлетико»: «Я так долго ждал этого момента!»

сегодня, 15:04

«Атлетико» сегодня презентовал вернувшегося в клуб нападающего Диего Косту. Уже с января футболист сможет выступать за мадридский коллектив. Коста не смог сдержать эмоций:

«Я так долго ждал этого момента! Хочу привести себя в форму и начать играть сразу, как это будет возможно. Я устал от тренировок. Вы сможете подтвердить, что я достаточно много работал и готов выходить на поле. Я вернулся, чтобы помогать команде и забивать голы.

„Атлетико“ больше не выступает в Лиге чемпионов, но мы намерены сражаться во всех турнирах, где еще участвуем.

В Англии я хорошо выучил язык. Болельщики, сотрудники клуба и партнеры по команде очень мне помогли. „Челси“ — великий клуб, о котором у меня останутся только хорошие воспоминания».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Раннокия про матч с «Лацио»: «Важней всего было не проиграть»
Сегодня, 15:59 0
Витоло: «Пришел в „Атлетико“, чтобы выигрывать титулы»
Сегодня, 15:21 0
Аллегри поздравил всех болельщиков с наступающими праздниками
Сегодня, 14:44 0
Лопетеги: «К Рамосу я отношусь точно так же, как и к Пике»
Сегодня, 14:05 1
Вермален: «Я избавился от репутации футболиста из стекла»
Сегодня, 13:44 11
Гиггз: «Сейчас я лучше подготовлен к тренерской должности»
Сегодня, 13:19 9
Обсудить
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:58
Рамос в печали,Коста опять начнет в дебри плевать в лицо Рамосу или плеки руками кидать в лицо ему.Смотрите на ютуб.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:55
Удачи Диего и всем матрасникам!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил barcelonistas
сегодня в 15:55
barcelonistas:
Конте?
Моратой. Хотя как раз Конте виноват в этом
barcelonistas
barcelonistas ответил ROMA DROGBA
сегодня в 15:44
ROMA DROGBA:
Спасибо Диего, удачи и успехов! Как жаль, что теперь вынужденны мучится с этим косячником...
Конте?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 15:11
Спасибо Диего, удачи и успехов!
Как жаль, что теперь вынужденны мучится с этим косячником...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100