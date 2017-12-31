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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
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Гиггз: «Сейчас я лучше подготовлен к тренерской должности»

сегодня, 13:19

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз после завершения игровой карьеры провел немного времени у руля манкунианской команды, а потом стал ассистентом нового тренера «красных дьяволов» Луи ван Гала. Бывший футболист признается, что только сейчас он чувствует готовность стать полноценным наставником какого-нибудь клуба. Гиггз предпочел бы возглавить команду Премьер-Лиги, но не желает работать в низших английских чемпионатах:

«У меня не было опыта в низших дивизионах, не здесь я провел карьеру.

Всю жизнь я посвятил Премьер-Лиге — не только как футболист, но как играющий тренер и помощник тренера. Теперь я понимаю, что не был готов к тому, что мне придется возглавить „Юнайтед“ на четыре матча, но сейчас, после двух лет работы с Луи ван Галом, я лучше подготовлен к тренерской должности. Это был потрясающий опыт». 

В ноябре Гиггз заявил о готовности возглавить сборную Уэльса.

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Все комментарии
hoper
hoper
сегодня в 15:16
Я думаю что всё скоро произойдёт.Гиггз и Скоулз придут, за пару лет сколотят коллектив и МЮ вернёт себе былую славу.Дед Мороз сделай так пожалуйста
hoper
hoper ответил romanDonskoy
сегодня в 15:14
romanDonskoy:
этот сайт для меня умер
https://www.soccer0010.com?new_design=0 пользуйся старой версией если я правильно понял твою реплику
Garrincha-Makelele
Garrincha-Makelele
сегодня в 14:10
Только много "философией Ван Гала" не увлекайся. Эту "философию" только ему дано понять
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:54
Под Жозе копает, думаю у него получиться
3ton
3ton
сегодня в 13:42
Гиггз получше тренер , чем Маур
Стоит дать человеку шанс
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 13:33
ван гал наверное единственный в мире тренер тренеров, жозе из под его крыла ведь вышел теперь и гиггз)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 13:31
Шустрый был игрок.Надеюсь все амбиции сбудутся.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 13:30
Можно снова пробовать
romanDonskoy
romanDonskoy
сегодня в 13:22
этот сайт для меня умер
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