Гиггз: «Сейчас я лучше подготовлен к тренерской должности»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз после завершения игровой карьеры провел немного времени у руля манкунианской команды, а потом стал ассистентом нового тренера «красных дьяволов» Луи ван Гала. Бывший футболист признается, что только сейчас он чувствует готовность стать полноценным наставником какого-нибудь клуба. Гиггз предпочел бы возглавить команду Премьер-Лиги, но не желает работать в низших английских чемпионатах:

«У меня не было опыта в низших дивизионах, не здесь я провел карьеру.

Всю жизнь я посвятил Премьер-Лиге — не только как футболист, но как играющий тренер и помощник тренера. Теперь я понимаю, что не был готов к тому, что мне придется возглавить „Юнайтед“ на четыре матча, но сейчас, после двух лет работы с Луи ван Галом, я лучше подготовлен к тренерской должности. Это был потрясающий опыт».

В ноябре Гиггз заявил о готовности возглавить сборную Уэльса.