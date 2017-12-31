Лопетеги: «К Рамосу я отношусь точно так же, как и к Пике»

Рулевой сборной Испании Хулен Лопетеги ответил на ряд вопросов журналистов о своей команде:

«Пике всегда демонстрировал преданность делу. Это великий спортсмен. К Рамосу я отношусь точно так же. Серхио превосходный капитан, который всегда знает, как лучше поступать в спорные моменты. Политическая обстановка не должна влиять на нас. Понятно, что мы будем слышать о том, что происходит вне футбола, но нельзя сбиваться с пути. Безусловно, я бы предпочел чаще слышать о футболе, но не все зависит от нас.

Надеюсь, что Иньеста будет в хорошей форме к чемпионату мира. Андрес действительно страдал от травм, по этой причине мы его порой не вызывали, но он всегда остается на виду.

Давид Сильва еще один игрок, который демонстрирует экстраординарные выступления и всегда готов к конкуренции.

Диего Коста? Всякий раз, когда он был здоров, мы его вызывали в сборную. Сейчас он вернулся, мы понаблюдаем за его игрой и оценим. Если посчитаем нужным позвать, сделаем это».

Испанцы на российском мундиале сыграют в группе B вместе с командами Португалии, Марокко и Ирана.