Вермален: «Я избавился от репутации футболиста из стекла»

Защитник Томас Вермален вернулся в основу «Барселоны», а статистика гласит, что каталонский клуб еще ни разу не проигрывал в Ла Лиге, когда в составе оказывался бельгиец. Футболист доволен тем, как заканчивается для него 2017 год:
«Я избавился от репутации футболиста из стекла и очень этому рад. Нужно сохранять терпение, ведь первые матчи мне дались непросто.
Когда подписываешь контракт с „Барселоной“, понимаешь, что здесь очень серьезная конкуренция. Нелегко играть в команде, в которой выступает множество звезд.
Сейчас я сосредоточен на своих целях, не болтаю языком без повода и готов биться всякий раз, когда предоставляется возможность. К счастью, она появилась несколько недель назад».
https://www.youtube.com/watch?v=ohPA9mBesGc