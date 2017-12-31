Вермален: «Я избавился от репутации футболиста из стекла»

Защитник Томас Вермален вернулся в основу «Барселоны», а статистика гласит, что каталонский клуб еще ни разу не проигрывал в Ла Лиге, когда в составе оказывался бельгиец. Футболист доволен тем, как заканчивается для него 2017 год:

«Я избавился от репутации футболиста из стекла и очень этому рад. Нужно сохранять терпение, ведь первые матчи мне дались непросто.

Когда подписываешь контракт с „Барселоной“, понимаешь, что здесь очень серьезная конкуренция. Нелегко играть в команде, в которой выступает множество звезд.

Сейчас я сосредоточен на своих целях, не болтаю языком без повода и готов биться всякий раз, когда предоставляется возможность. К счастью, она появилась несколько недель назад».