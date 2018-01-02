Анри об игре Погба в матче с «Эвертоном»: «Это был винтажный Поль времён „Ювентуса“»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри был впечатлен выступлением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который в матче 22-го тура АПЛ против «Эвертона» с капитанской повязкой на руке отдал две результативные передачи и помог своей команде победить:

«Погба может играть на многих позициях, но слева в полузащите он проявляет себя лучше всего. Это был винтажный Поль Погба времен „Ювентуса“.

Когда он играет на таком уровне, противопоставить ему нечего. Думаю, он в одиночку изменил ход матча во втором тайме.

Он сыграл на высоком уровне. Так и должны играть капитаны. И сегодня Поль был настоящим капитаном».