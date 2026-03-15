Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Талалаеву грозит штраф и дисквалификация после удаления в матче с ЦСКА

сегодня, 08:09
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был удалён в игре 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0) за «препятствование возобновлению игры командой соперника», оскорбительные жесты в протоколе не указаны.

Согласно регламенту РФС, клубу грозит штраф 30 тысяч рублей. Если КДК учтёт жесты Талалаева (показанные в трансляции), специалисту светит штраф до 500 тысяч рублей, а при рецидиве — дисквалификация до двух матчей.

Талалаев только вернулся после трёхматчевого бана за оскорбительный жест. Инцидент спровоцировал потасовку с участием тренера ЦСКА Фабио Челестини, удалённого за вход в зону соперника «в конфликтной манере».

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
NavySeal
NavySeal ответ 6w5cenyhs858 (раскрыть)
сегодня в 15:34, ред.
Судья - купленная Талалой д а в а л к а семиминутная! Это же всем очевидно. Они вместе посмели (и в итоге пои-мели!) пучеглазого эуропейца! Куда смотрит дюковский зампредседатель гиннер и почему не закидает хопника конскими катяхами? Пора уже запрессовать этих балтунов, они же там все горой стоят за Талалку! ))
6w5cenyhs858
6w5cenyhs858
сегодня в 15:22
Левников, судья матча, добавил ко второму тайму 7 минут, явно выжидая когда цска забьет гол. Судья спровоцировал Талалаева на недостойный поступок. Почему судью не дисквалифицируют и не проверят на коррупционную составляющую.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ artsinalex (раскрыть)
сегодня в 14:55
Интересное словосочетние.

Кстати, психопат в буквальном переводе что-то около лишённые души, можно ещё перевести как с нарушением душевной части (тот же корень слова что и патология).
Брулин
Брулин
сегодня в 14:54
Если не можете быть джентльменом, так не будьте хотя бы свиньей." Чарльз Буковски
Байкал-38
Байкал-38 ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 14:54, ред.
Матч в Калининграде завершился победой хозяев со счетом 1:0. В компенсированное ко второму тайму время мяч вышел за пределы поля, главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил его на трибуну, после чего тренера толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Это спровоцировало массовую потасовку, в результате которой Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

В протоколе указано, что Талалаев был удален за «препятствование возобновлению игры командой соперника». Красная карточка Челестини показана за «вход в техническую зону соперника в конфликтной манере».



Это Бубнов бред несёт, одно только обвинение в знании итальянского языка Талалаевым сего стоит.
Бубнова слушать себя не уважать!!!
Кстати прочитал, что в официальном протоколе написано?
Талалаев удалён за выбивания мяча, а Челестини за агрессию в сторону Талалаева в чужой технической зоне.
Чувствуешь разницу?
artsinalex
artsinalex ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 14:53
Живой психопат.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 14:51
Молодец, Андрей - не амёба какая то, а живой человек!
artsinalex
artsinalex
сегодня в 14:51
Андрюша пнул мячик на трибуну и сказал игроку ЦСКА: "Ю тач май Талала"!!!
Sergo_ural
Sergo_ural
сегодня в 14:05
Сколько у него было отстранений и что помогает?
STVA 1
STVA 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 14:03
С одной стороны согласен с Вами! Но с другой , ведь ему же не 15 лет и он не первый день в футболе! Ведь только "отсидел" и на тебе! Ведь прекрасно понимает что это не пойдёт на пользу команде!
27m6fepva7cr
27m6fepva7cr
сегодня в 13:29
Вчера вышел из дисквалификации, сегодня опять зашёл на ещё более длительное время, не думаю что это на пользу Балтики, Андрюха решил что он звезда, всё остальное ради скандала и хайпа
Red blu
Red blu
сегодня в 13:20
Футбольный эксперт Александр Бубнов призвал дисквалифицировать на все оставшиеся матчи сезона главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после удаления в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором калининградцы одолели ЦСКА (1:0). Встреча завершилась массовой потасовкой с участием тренерских штабов обеих команд.

«С учётом того, что Талалаев рецидивист. Его и в Первой лиге, и во Второй лиге постоянно удаляли, дисквалифицировали. Сейчас он только после очередной дисквалификации вышел. Плюс он по-итальянски 100% матом орал на Челестини. Это было видно по телевидению. Его надо до конца сезона дисквалифицировать, а руководству Калининграда, с учётом того, что он сказал, что он неадекват, и видно, что он неадекват, его надо лечить и к команде не подпускать.

Этот орал на Челестини, а он итальянец, он по-итальянски понимает. И этот понимает, неплохо говорит по-итальянски, Талалаев. Значит, он его спровоцировал. Там его по нескольким параметрам, параграфам, правилам нужно наказывать. И это получится на все оставшиеся игры. И ещё очень сильно его штрафовать и клуб за поведение его тренера», — сказал Бубнов
nik9373
nik9373 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:44
Рисовать не умеют.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:53, ред.
этого бодания не было бы, если игрок ЦСКА лучше взял другой мяч и начал атаку своей команды, отыгрываться.
зрелая команда доиграет матч до финального свистка, доказывает все на поле, а если не получится, проиграли, тогда умей держать удар и проигрывать как мужчины.
помню, как Реал в прошлом сезоне проиграл матч с счетом 4-3, и игроки РМ совсем перегрелись головой и обезумело метали льдинки в судью матча))))
вот такие эмоции жуткий перебор.
были 90 минут. играй, забивай голы, побеждай.
проиграл, прими поражение достойно.
кстати, весь этот зоопарк случился прямо перед Королем Испании.
какой же позор был.
здесь то же самое.
правда, одно непонятно, в матче с Зенитом, когда отменили гол, если бы Талалаев выпилил дверь вип-ложе и полез на Миллера, что было бы?
да почти вся Россия говорила бы - ай да молодец, Андрей.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ xgu69knujmye (раскрыть)
сегодня в 11:38
разве по взгляду можно вставить человеку диагноз психического расстройства?
тренер просто выбил мяч в трибуну.
это преступление?
вот игрок ЦСКА полез кулаками на тренера, вот этого нельзя было делать.
как раз игрока ЦСКА надо проверить за неуравновешенный характер.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 11:35
,Скверная история,,
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 11:34
Северная история... Ругать Талаланв и его визави не буду :стало уже общим местом.
Сделаю попытку разобраться в том, что продвинуло Талаланв на ,,подвиг,, - пнуть мяч на трибуну, поддавшись мгновенному эмоциональному всплеску.
Мне думается, что причина кроется в глубоком неверии тренера ,, команды из провинции " в российское футбольное судейство.
Было много случаев поддержки и толкования правил судьями в пользу топов: эти случаи были и многие об этом знают.
Левников, добавив 7 минут (!!!) доп.времени дал пищу Талалаеву так думать : нервы тренера не выдержали. Оправдать тренера нельзя, вернее тренеров обеих команд, но что послужило триггером к такому действию, надо.
Считаю, что судья Левников провалил игру, толкуя моменты нарушений своеобразно.
Только- только были вынесены на свет Божий действия судей и отдельных игроков и наказания за эти нарушения, скандал не утих ещё, но Левникову все пофиг... Складывалось впечатление, что он очень хотел помочь ЦСКА отыграться, добавив неоправданно 7 минут и в дальнейшем добавляя время.
В толковании правил судья действует исходя из непонятно чего, но так тянуть время ... Левников не почувствовал игру, её атмосферу, дал повод для сомнения в свою объективность...
Я не судья Левникову( в принципе , судье неплохому),
говорю исходя из своего восприятия матча, но ведь и Талалаев не сумасшедший, и всё человеческое ему не чуждо ; должна была бы быть какая та причина для вспышки гнева .
Теперь, если будет отстранение тренера от руководства командой , есть большая вероятность , что Балтика посыпется и наш футбол потеряет самобытную и интересную команду и, возможно, талантливого российского тренера.
Как же был прав Шекспир, создав классическую фразу -,,много шума из ничего"!
От себя прошу вспомнить ещё фразу -,,а судьи кто"?
Печально всё это, друзья...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ просто Tomson (раскрыть)
сегодня в 11:32
а кто был в эпицентре скандала с Талалаевым?
швейцарец тоже получил красную. там по факту можно сказать: держите меня семеро.
Станковича за такие эмоции отправили на трибуну.
вот и Челестини на трибуне пусть думает, как он попал в РПЛ ))
а Талалаева лучше сразу заблокировать по Fan ID.
на трибунах женщины и дети! (шучу)
по любому, АВТ заслужил жестких санкций, но и Челестини тоже.
он то европеец, пришлый, пусть держит себя.
а чего ждать от Талалаева мы знаем...
всегда можно вывести парня с Восточной улицы, но нельзя вывести Восточную улицу из парня.
лично я уважаю АВТ за две вещи.
Талалаев сделает крутые команды (Ахмат, Химки, Балтика) и шоу на грани фола.
уверен, фанаты Балтики тоже за АВТ)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 10:46
Ну, да, в отличии от Челестини Талалаев хоть, что то из себя представляет, но у него характер сложный, если не задумается над своим поведением, то может загубить карьеру.
А вы видели вчера Челестини?
Это ужас!!! Он не только некудышный тренер, так еще и псих.
Чем то вчера на гопника был похож.
А вообще некрасивая история получилась.
Помню как армейцы тренеров Спартака гнобили, что они в зону ЦСКА лезли, а вчера Челестини кидался в зону Балтики. Это зашквар.
xgu69knujmye
xgu69knujmye
сегодня в 10:41
Полностью вина на Талалаеве, таких надо отстранять пожизненно от футбола, глаза безумца когда он в гневе,хотя как тренер вроде талантливый
просто Tomson
просто Tomson ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 10:38
а их за що?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 10:37
У него явные проблемы с психикой. Ему срочно психиатр нужен. Его лицо становится, безумным и он не контролирует себя. И это постоянно.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:55
Это понятно, что его накажут...
xrpej8nzu6h6
xrpej8nzu6h6
сегодня в 09:30
Скромнее ему нужно быть..... может все плохо закончиться
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:26
Хороший тренер Андрей Талалаев, но ему нужно поработать над собой,
чтобы быть сдержаннее в проявлении своего пылкого темперамента, иначе так и будет без конца дисквалифицироваться, что может в итоге сильно навредить не только ему лично, но и всей команде, и всем болельщикам "Балтики", которая показывает в РПЛ яркую и интересную игру в этом сезоне.
Сильный тренер силён ещё тем, что умеет держать свои эмоции под контролем.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:22
Опять фотка как будто к шкалику приложился
Old16
Old16
сегодня в 09:18
Талалаев всю дорогу @@@ый .
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:18
"Оскорбительные жесты в протоколе не указаны" - Места не хватило? )))
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 09:13
А если предметно – за что мячику попало от хулигана Андрея? Предположу что Левников много 7 мин добавил к основному времени 2 тайма? В принципе, возможно это и возмутило….однако Балтика уже в четвёрке и это конечно ПУТЬ
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:04
Наказание по делу - это точно !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 