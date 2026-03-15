Талалаеву грозит штраф и дисквалификация после удаления в матче с ЦСКА

Главный тренер «Балтики» был удалён в игре 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0) за «препятствование возобновлению игры командой соперника», оскорбительные жесты в протоколе не указаны.

Согласно регламенту РФС , клубу грозит штраф 30 тысяч рублей. Если КДК учтёт жесты Талалаева (показанные в трансляции), специалисту светит штраф до 500 тысяч рублей, а при рецидиве — дисквалификация до двух матчей.