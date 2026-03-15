Талалаеву грозит штраф и дисквалификация после удаления в матче с ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был удалён в игре 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0) за «препятствование возобновлению игры командой соперника», оскорбительные жесты в протоколе не указаны.
Согласно регламенту РФС, клубу грозит штраф 30 тысяч рублей. Если КДК учтёт жесты Талалаева (показанные в трансляции), специалисту светит штраф до 500 тысяч рублей, а при рецидиве — дисквалификация до двух матчей.
Талалаев только вернулся после трёхматчевого бана за оскорбительный жест. Инцидент спровоцировал потасовку с участием тренера ЦСКА Фабио Челестини, удалённого за вход в зону соперника «в конфликтной манере».
чтобы быть сдержаннее в проявлении своего пылкого темперамента, иначе так и будет без конца дисквалифицироваться, что может в итоге сильно навредить не только ему лично, но и всей команде, и всем болельщикам "Балтики", которая показывает в РПЛ яркую и интересную игру в этом сезоне.
Сильный тренер силён ещё тем, что умеет держать свои эмоции под контролем.
Сделаю попытку разобраться в том, что продвинуло Талаланв на ,,подвиг,, - пнуть мяч на трибуну, поддавшись мгновенному эмоциональному всплеску.
Мне думается, что причина кроется в глубоком неверии тренера ,, команды из провинции " в российское футбольное судейство.
Было много случаев поддержки и толкования правил судьями в пользу топов: эти случаи были и многие об этом знают.
Левников, добавив 7 минут (!!!) доп.времени дал пищу Талалаеву так думать : нервы тренера не выдержали. Оправдать тренера нельзя, вернее тренеров обеих команд, но что послужило триггером к такому действию, надо.
Считаю, что судья Левников провалил игру, толкуя моменты нарушений своеобразно.
Только- только были вынесены на свет Божий действия судей и отдельных игроков и наказания за эти нарушения, скандал не утих ещё, но Левникову все пофиг... Складывалось впечатление, что он очень хотел помочь ЦСКА отыграться, добавив неоправданно 7 минут и в дальнейшем добавляя время.
В толковании правил судья действует исходя из непонятно чего, но так тянуть время ... Левников не почувствовал игру, её атмосферу, дал повод для сомнения в свою объективность...
Я не судья Левникову( в принципе , судье неплохому),
говорю исходя из своего восприятия матча, но ведь и Талалаев не сумасшедший, и всё человеческое ему не чуждо ; должна была бы быть какая та причина для вспышки гнева .
Теперь, если будет отстранение тренера от руководства командой , есть большая вероятность , что Балтика посыпется и наш футбол потеряет самобытную и интересную команду и, возможно, талантливого российского тренера.
Как же был прав Шекспир, создав классическую фразу -,,много шума из ничего"!
От себя прошу вспомнить ещё фразу -,,а судьи кто"?
Печально всё это, друзья...
