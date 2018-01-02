Почеттино: «„Ювентус“ - это топ-клуб, который за три года дважды участвовал в финале ЛЧ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, что ждет с нетерпением встречи с «Ювентусом» в 1/8 Лиги чемпионов.



«Я не испытываю иллюзий относительно этого матча. Когда вы достигаете такой стадии турнира, легких соперников не бывает.



„Ювентус“ - это топ-клуб, который за последние три года дважды участвовал в финале Лиги чемпионов. Этот матч станет настоящей битвой.



Впереди еще полтора месяца, за это время много чего может произойти, однако я уже с нетерпением жду этой встречи».