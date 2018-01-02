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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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«Арсенал» может остаться без 5 ключевых игроков в матче с «Челси»

сегодня, 14:56
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 22:45 Не начался

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац, получивший повреждение в матче 21-го тура АПЛ против «Вест Бромвича», угодил в лазарет клуба, присоединившись к травмированным Оливье Жиру и Начо Монреалю.

24-летний босниец пропустит порядка двух недель.

Есть большая вероятность того, что в поединке 22-го тура чемпионата Англии против «Челси», который состоится завтра, «канониры» также не смогут рассчитывать на помощь полузащитника Месута Озила и защитника Лорана Косьельни. Их повреждения не столь серьезны, однако участие футболистов в матче пока находится под вопросом.

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Все комментарии
Cules2013
Cules2013
сегодня в 18:57
Игроки вроде как и основные, но играют так, что может и к лучшему, что их не будет) глядишь запасные освежат команду.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 17:18
Дерби есть дерби, в таких матчах сложно предугадать, как будет складываться игра, ведь никто не мог предположит, что Челси проиграет в дерби Пэллас и Вест-Хэм Юнайтед. А насчет отсутствия игроков вчера тоже говорили, что Ливерпуль проиграет Бернли, потому что не будут играть Коутиньо и Салах, а в итоге скаузеры все равно победили. Так что думаю завтра будет хорошее дерби. Удачи обоим командам.
benderivan
benderivan ответил ARMENIAN
сегодня в 15:54
ARMENIAN:
они возьмут и выиграют со счётом 2-1
Для победы у Арсенала слишком мало травмированных. Вот если человек 10 не будет, тогда можно и с Реалом играть на равных.
benderivan
benderivan
сегодня в 15:53
Стандартная ситуация для Арсенала
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 15:41
они возьмут и выиграют со счётом 2-1
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 15:39
Арсеналу ничего не светит
drug01
drug01
сегодня в 15:15
У Арсенала пошли трудные дни,но желаю удачи Венгеру!!!!!!
VIPded
VIPded
сегодня в 15:12
Всем здоровья! И успеха Челси!
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