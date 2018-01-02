«Арсенал» может остаться без 5 ключевых игроков в матче с «Челси»

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац, получивший повреждение в матче 21-го тура АПЛ против «Вест Бромвича», угодил в лазарет клуба, присоединившись к травмированным Оливье Жиру и Начо Монреалю.

24-летний босниец пропустит порядка двух недель.

Есть большая вероятность того, что в поединке 22-го тура чемпионата Англии против «Челси», который состоится завтра, «канониры» также не смогут рассчитывать на помощь полузащитника Месута Озила и защитника Лорана Косьельни. Их повреждения не столь серьезны, однако участие футболистов в матче пока находится под вопросом.