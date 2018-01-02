Гладбахская «Боруссия» желает подписать защитника «Вест Хэма» на полноправной основе

Менхенгладбахская «Боруссия» довольна выступлениями защитника «Вест Хэма» Риса Оксфорда, который провел в немецком коллективе шесть месяцев на правах аренды. Несмотря на слова наставника «молотобойцев» Дэвида Мойеса, заявившего, что футболист вернется в клуб, «Боруссия» намерена заключить полноценный контракт с 19-летним игроком. Об этом сообщил главный тренер «черно-бело-зеленых» Дитер Хеккинг:

«Рис прямо сказал, что желает продолжать играть в футбол в Гладбахе. Лично я считаю, что так будет лучше для его развития.

Насколько я знаю, сегодня в „Вест Хэме“ состоится решающая встреча. Завтра мы сможем ясно оценить ситуацию. Я встречусь с Максом Эберлем [спортивный директор „Боруссии“], и мы всё с ним обсудим».