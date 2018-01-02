Мьюшкович: «Счастлив, что снова приехал играть в футбол в Россию»

Новичок «Тосно» Неманья Мьюшкович рад возможности вернуться в российский футбол. Напомним, что в период с 2010 по 2012 год защитник сборной Черногории выступал в составах московского «Динамо» и «Амкара».

«Я очень счастлив, что снова приехал играть в футбол в Россию. Чемпионат стал очень сильным, практически у каждой команды есть новый стадион. Очень рад, что могу играть и показать себя в таком чемпионате, на таком уровне.

О „Тосно“ я знал и раньше, потому как за эту команду играл Младен Кашчелан, с которым мы были вместе в сборной Черногории. Следил за командой уже тогда, когда она играла в первом дивизионе, мне команда знакома, в этом году я тоже достаточно игр посмотрел.

Хочу помочь команде, и, если я это сделаю, буду очень счастлив. Для меня важно то, чтобы команда хорошо играла и показывала качественный футбол в каждом туре. Если и я буду демонстрировать хороший уровень игры, то это будет удачный сезон для всех. У нас есть хорошие шансы остаться в Премьер-Лиге, я наблюдал за чемпионатом России, посмотрел календарь игр и у нас, и у конкурентов, верю в команду и думаю, что „Тосно“ и в следующем году будет играть в РФПЛ.

Хочу поздравить всех с новогодними праздниками и сказать болельщикам, что мы будем отдавать на поле 100% своих сил, а если еще и будет хорошая поддержка, как в первые 20 туров, у нас не будет проблем с решением наших задач».