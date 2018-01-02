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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.5 3.8 1.62
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.25 3.6 2.1
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Мьюшкович: «Счастлив, что снова приехал играть в футбол в Россию»

вчера, 21:52

Новичок «Тосно» Неманья Мьюшкович рад возможности вернуться в российский футбол. Напомним, что в период с 2010 по 2012 год защитник сборной Черногории выступал в составах московского «Динамо» и «Амкара».

«Я очень счастлив, что снова приехал играть в футбол в Россию. Чемпионат стал очень сильным, практически у каждой команды есть новый стадион. Очень рад, что могу играть и показать себя в таком чемпионате, на таком уровне.

О „Тосно“ я знал и раньше, потому как за эту команду играл Младен Кашчелан, с которым мы были вместе в сборной Черногории. Следил за командой уже тогда, когда она играла в первом дивизионе, мне команда знакома, в этом году я тоже достаточно игр посмотрел.

Хочу помочь команде, и, если я это сделаю, буду очень счастлив. Для меня важно то, чтобы команда хорошо играла и показывала качественный футбол в каждом туре. Если и я буду демонстрировать хороший уровень игры, то это будет удачный сезон для всех. У нас есть хорошие шансы остаться в Премьер-Лиге, я наблюдал за чемпионатом России, посмотрел календарь игр и у нас, и у конкурентов, верю в команду и думаю, что „Тосно“ и в следующем году будет играть в РФПЛ.

Хочу поздравить всех с новогодними праздниками и сказать болельщикам, что мы будем отдавать на поле 100% своих сил, а если еще и будет хорошая поддержка, как в первые 20 туров, у нас не будет проблем с решением наших задач».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответил ermak6848
вчера в 22:55
ermak6848:
Остаётся пожелать спортивных Успехов!!!
В "Тосно"?))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:55
Счастье вдруг, в тишине, постучалось в Тосно...
cska plus
cska plus
вчера в 22:50
Дежурная речь.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:23
Остаётся пожелать спортивных Успехов!!!
Аденн
Аденн
вчера в 21:57
понять тя можно. Даже в тосно будешь получать поболее, чем в еуропе так сказать, потому и рад..
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:56
с возвращением
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:55
Удачи в Тосно!
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