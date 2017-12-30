Глушаков подвел итоги уходящего года

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в своем Инстаграме подвел итоги уходящего года, а также поздравил всех с наступающими праздниками.

«Дорогие друзья! Давайте проводим 2017 год! Год получился счастливый и удачный, но бывали и неудачи, и грустные минуты! Мы все эти минуты пережили вместе и стали сильнее — одной семьёй! Спасибо вам за поддержку! Родного „Спартака“ и сборной России.

Всех — с наступающим Новым годом, желаю здоровья и благополучия, чтобы в вашем доме царила гармония и любовь! Пусть сбудутся ваши мечты!»

Ранее Денис Глушаков не исключил, что может на закате карьеры поиграть в «Ростове».