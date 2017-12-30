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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 80’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 82’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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Глушаков подвел итоги уходящего года

сегодня, 17:38

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в своем Инстаграме подвел итоги уходящего года, а также поздравил всех с наступающими праздниками.

«Дорогие друзья! Давайте проводим 2017 год! Год получился счастливый и удачный, но бывали и неудачи, и грустные минуты! Мы все эти минуты пережили вместе и стали сильнее — одной семьёй! Спасибо вам за поддержку! Родного „Спартака“ и сборной России.

Всех — с наступающим Новым годом, желаю здоровья и благополучия, чтобы в вашем доме царила гармония и любовь! Пусть сбудутся ваши мечты!»

 

Дорогие друзья! Давайте проводим 2017 год! Год получился счастливый и удачный, но бывали и неудачи, и грустные минуты! Мы все эти минути пережили вместе и стали сильней - одной семьёй!Спасибо вам за поддержку!Родного @fcsm_official 🔴⚪и @teamrussia ! 🇷🇺Всех с наступающим Новым годом, желаю здоровья и благополучия,чтоб в вашем доме царила гармония и любовь! Пусть сбудутся ваши мечты!😉🥂🍾P.S всем хорошо отметить! #скороновыйгод #снаступающим #новыйгод #новыйгод2018 #поздравляю #друзья #спартак #москва #народнаякоманда #семья #краснобелые #спартакмосква #spartak #moscow #russia #repost #глушаков #отдуши #праздник #праздники #футбол #болельщики

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Ранее Денис Глушаков не исключил, что может на закате карьеры поиграть в «Ростове».

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Все комментарии
nikot
nikot
сегодня в 19:30
    loko7
    loko7
    сегодня в 19:28
    2017 год получился для Дениски плодотворным, и чемпионат выиграл, и в Кубке Конфедераций участвовал, а еще была Лига чемпионов. Ну с наступающим тебя, Дениска!
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 19:17
    Глушаков, итоги года неудовлетворительные.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 18:41
    Прочитал изначально :
    "Глушаков - подвал уходящего года........."
    Александр Северный
    Александр Северный
    сегодня в 18:37
    Глушаков а амбарной книге переписал всех пропаренных в бане зулуссов и поставил большую стекляную печать.
    parallels
    parallels
    сегодня в 18:31
    почему не подвёл итоги, сколько негров попарил в бане за год?
    denmig
    denmig
    сегодня в 18:26
    Мы всегда - одна семья! С Новым Годом Красно-белая братия!
    obana777
    obana777 ответил cska.78
    сегодня в 18:09
    cska.78:
    И тебя, Дениска, с наступающим :) Продолжай ненавидеть спартак :)
    Дежурное фото. Молодец! Похвалиться коням нечем, так хоть чем-то заглушить обиду. Надо было сразу две ставить, там где про ненависть. Это ваша коронка. Ну можно и про 0:7 ввернуть, тема более свежая. Только нас уже не задевает. Мы это пережили и идем победно дальше, а ваш удел кричать гадости в спину, вдогонку.
    Хоть этот год и прошел мимо вас, не расстраивайся, надейся и жди. С наступающим годом Собаки, она больше сейчас вам подходит, это видно из ваших комментариев.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 18:06
    Глушак тару пустую что ли двумя фурами вывез????
    ziborock
    ziborock ответил Palex
    сегодня в 17:53
    Palex:
    Иванушка дурачок.
    Приятно познакомиться!)))
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 17:53
    Спасибо и Вас
    Palex
    Palex
    сегодня в 17:49
    Иванушка дурачок.
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 17:47
    И тебя, Дениска, с наступающим :) Продолжай ненавидеть спартак :)
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 17:41
    Просто и добрый парень Денис Глушаков. Сегодня он, а также Зобнин, Джикия, Промес - лицо Спартака.

    Куда лучше костолома Вернблума или лунатика Кокорина.
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