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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.1 4 1.65
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Сёмин: «„Локомотив“ хорошо знает, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему!»

сегодня, 00:11

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к болельщикам «железнодорожников» посредством сети Instagram:

«Наступает Новый год! Все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая! И в новом году нас ждет очень много работы!

В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал! Мы с вами хорошо знаем, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему! Идти в лидерах с ярлыком „Пятое колесо“, побеждать благодаря командной игре, а потом узнавать, что это фарт! Давайте в новом году еще не раз всех удивим!

И главное, помните! „Локомотив“ — это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем! Спасибо вам всем за этот год, и до встречи в следующем! Только „Локо“! Только победа!».

«Локомотив»: помехи на пути к титулу

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Все комментарии
time out
time out
сегодня в 07:11
Да, показали лазурным, где их место, а "Северный" на Тосно кивает, больше-то сказать нечего.
BP
BP
сегодня в 07:06
Семин в эйфории:)
амурец
амурец
сегодня в 06:14
вперёд Локо к чемпионству
амурец
амурец ответил Александр Северный
сегодня в 06:13
Александр Северный:
Особенно, в матчах с Тосно.
ну да весело было, но вот в матче с Зенитом было ещё веселее
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Александр Северный
сегодня в 02:55
Александр Северный:
Особенно, в матчах с Тосно.
Да Александр Тосно конечно сдало в последнее время, но зато это благо для Зенита выиграть у "земляков" 5:0! Хоть какое то приятное чувство после серий "бледных" ничей и поражений!
А Мы с ними поровну сыграли проигрыш дома победа в гостях, а так ещё бы больше в отрыв ушли! С наступающим и смотрите за Зенитом, а то пока кроме обещаний он .................. ещё больше обещаний даёт!
Палыч82
Палыч82 ответил Александр Северный
сегодня в 01:21
Александр Северный:
Особенно, в матчах с Тосно.
И вас с наступающим!) У всех, в том числе и у Зенита, таких "Тосно" хватало в этом чемпионате,)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:57
Давай Локо, дери всех этих зенитов и спартаков.
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 00:38
Особенно, в матчах с Тосно.
cska.78
cska.78
сегодня в 00:32
Пятое колесо во втордиве с Араратом играет :)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:14
Желаю успехов Локо!!!
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