Сёмин: «„Локомотив“ хорошо знает, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к болельщикам «железнодорожников» посредством сети Instagram:

«Наступает Новый год! Все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая! И в новом году нас ждет очень много работы!

В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал! Мы с вами хорошо знаем, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему! Идти в лидерах с ярлыком „Пятое колесо“, побеждать благодаря командной игре, а потом узнавать, что это фарт! Давайте в новом году еще не раз всех удивим!

И главное, помните! „Локомотив“ — это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем! Спасибо вам всем за этот год, и до встречи в следующем! Только „Локо“! Только победа!».

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