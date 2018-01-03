Венгер - о судействе в АПЛ: «Мы не хотим жить в Темные века»

Футбольная ассоциация Англии осудила наставника «Арсенала» Арсена Венгера за критические замечания в адрес арбитров. Конфликт должен урегулироваться до вечера 5 января, однако французский специалист не собирается отказываться от своих слов:

«Иногда я говорю четвертому арбитру, когда голкипер начинает тянуть время: „Люди тратят много денег на то, чтобы смотреть футбол. И вы обязаны следить за тем, чтобы на поле играли в футбол“. Они должны служить игре, как служим ей мы. Им нельзя чувствовать себя звездами.

В 2018 году непозволительны ситуации, когда рефери подзывает игрока и общается с ним полминуты или минуту. Такое могло быть в 50-е. Арбитр подходил к игрокам и говорил: „Если будете вести себя плохо, мне придется вас наказать“. Серьезно, давайте не будем терять время. Не такой ритм у современного общества.

Зрители хотят видеть яркую, обоюдоострую игру. Пусть судьи ее обеспечат. Мы не хотим жить в Темные века».