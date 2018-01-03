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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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Венгер - о судействе в АПЛ: «Мы не хотим жить в Темные века»

сегодня, 09:57

Футбольная ассоциация Англии осудила наставника «Арсенала» Арсена Венгера за критические замечания в адрес арбитров. Конфликт должен урегулироваться до вечера 5 января, однако французский специалист не собирается отказываться от своих слов:

«Иногда я говорю четвертому арбитру, когда голкипер начинает тянуть время: „Люди тратят много денег на то, чтобы смотреть футбол. И вы обязаны следить за тем, чтобы на поле играли в футбол“. Они должны служить игре, как служим ей мы. Им нельзя чувствовать себя звездами.

В 2018 году непозволительны ситуации, когда рефери подзывает игрока и общается с ним полминуты или минуту. Такое могло быть в 50-е. Арбитр подходил к игрокам и говорил: „Если будете вести себя плохо, мне придется вас наказать“. Серьезно, давайте не будем терять время. Не такой ритм у современного общества.

Зрители хотят видеть яркую, обоюдоострую игру. Пусть судьи ее обеспечат. Мы не хотим жить в Темные века».

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Все комментарии
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 16:04
Когда Арсенал забивает голы руками и с левых пенок Венгерушка молчит как рыбка.)))))
Saang
Saang
сегодня в 14:08
Ты ничего не понимаешь, Арсен. Это все - Великий План против Моуриньо...
Becka89
Becka89 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 11:10
Так Себе Аналитик:
Но, с другой стороны, Венгер неправ в том, что критикует судей после прошлого матча, рука была совершенно неприжатая. Надоело, что Венгер пытается плохую игру команды переложить на судей. "Арсенал" засуживают реально раз в сто лет в обед, ну, бесспорно, в матче с МС (хотя они бы все равно там проиграли наверняка), больше даже и не вспомню. И, конечно, Венгер не будет вспоминать такого судейства, как с "Бернли", когда нам подарил судья победу в конце)))
я наоборот замечаю, что Арсенал засуживают. после того же матча с Бернли, Арсенал засудили, я лично отнесся к этому, как к должному, т.к. с Бернли помогли, поэтому "должок" не за горами должен был быть.
в АПЛ если ты заметил, за игру рукой уже не назначают пенали, от арбитра зависит во многом, так вот, в матчах с Арсеналом, дай повод только
вот например САФа или Маура судьям яйц не хватало засудить, если только ошибутся. Т.к. САФ был жесткий и при этом большой авторитет, также и Маур. а Венгер заработал себе репутацию нытика, поэтому судейкам смелости все-таки хватает иногда жесткое несправедливое решение принимать против Арсенала
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Becka89
сегодня в 10:35
Becka89:
в этом Венгер бесспорно прав
Но, с другой стороны, Венгер неправ в том, что критикует судей после прошлого матча, рука была совершенно неприжатая. Надоело, что Венгер пытается плохую игру команды переложить на судей.

"Арсенал" засуживают реально раз в сто лет в обед, ну, бесспорно, в матче с МС (хотя они бы все равно там проиграли наверняка), больше даже и не вспомню. И, конечно, Венгер не будет вспоминать такого судейства, как с "Бернли", когда нам подарил судья победу в конце)))
Becka89
Becka89
сегодня в 10:19
в этом Венгер бесспорно прав
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