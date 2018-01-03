Венгер - о судействе в АПЛ: «Мы не хотим жить в Темные века»

Футбольная ассоциация Англии осудила наставника «Арсенала» Арсена Венгера за критические замечания в адрес арбитров. Конфликт должен урегулироваться до вечера 5 января, однако французский специалист не собирается отказываться от своих слов:
«Иногда я говорю четвертому арбитру, когда голкипер начинает тянуть время: „Люди тратят много денег на то, чтобы смотреть футбол. И вы обязаны следить за тем, чтобы на поле играли в футбол“. Они должны служить игре, как служим ей мы. Им нельзя чувствовать себя звездами.
В 2018 году непозволительны ситуации, когда рефери подзывает игрока и общается с ним полминуты или минуту. Такое могло быть в 50-е. Арбитр подходил к игрокам и говорил: „Если будете вести себя плохо, мне придется вас наказать“. Серьезно, давайте не будем терять время. Не такой ритм у современного общества.
Зрители хотят видеть яркую, обоюдоострую игру. Пусть судьи ее обеспечат. Мы не хотим жить в Темные века».
в АПЛ если ты заметил, за игру рукой уже не назначают пенали, от арбитра зависит во многом, так вот, в матчах с Арсеналом, дай повод только
вот например САФа или Маура судьям яйц не хватало засудить, если только ошибутся. Т.к. САФ был жесткий и при этом большой авторитет, также и Маур. а Венгер заработал себе репутацию нытика, поэтому судейкам смелости все-таки хватает иногда жесткое несправедливое решение принимать против Арсенала
в АПЛ если ты заметил, за игру рукой уже не назначают пенали, от арбитра зависит во многом, так вот, в матчах с Арсеналом, дай повод только
вот например САФа или Маура судьям яйц не хватало засудить, если только ошибутся. Т.к. САФ был жесткий и при этом большой авторитет, также и Маур. а Венгер заработал себе репутацию нытика, поэтому судейкам смелости все-таки хватает иногда жесткое несправедливое решение принимать против Арсенала
"Арсенал" засуживают реально раз в сто лет в обед, ну, бесспорно, в матче с МС (хотя они бы все равно там проиграли наверняка), больше даже и не вспомню. И, конечно, Венгер не будет вспоминать такого судейства, как с "Бернли", когда нам подарил судья победу в конце)))
"Арсенал" засуживают реально раз в сто лет в обед, ну, бесспорно, в матче с МС (хотя они бы все равно там проиграли наверняка), больше даже и не вспомню. И, конечно, Венгер не будет вспоминать такого судейства, как с "Бернли", когда нам подарил судья победу в конце)))