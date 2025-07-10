ПСЖ уничтожил «Реал». Без вариантов

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10 июля 2025, 01:01

Парижский клуб вышел в финал Клубного чемпионата мира.

Решение проблем

К полуфинальному поединку ПСЖ и «Реал» подошли с некоторыми кадровыми трудностями. Как и ожидалось, более существенными они оказались для мадридцев. У парижан из-за дисквалификаций выбыли Люка Эрнандес и Вильям Пачо. Последний при этом играет важную роль в нынешнем отлаженном механизме Луиса Энрике. И скептики могли ожидать, что вышедший на его позиции Лукас Бералдо окажется не столь надежным. Их ожидания не оправдались, скажем сразу – бразилец превосходно отработал в обороне и принял на себя несколько непростых ударов.

А вот «Реал» лишился сразу двух новичков в обороне – Дина Хейсена и Трента Александра-Арнольда. Оба стали играть в построениях Хаби Алонсо весомую роль. А с учетом того, что мадридцы только привыкают к схеме и содержанию игры, требуемому новым наставником, такая кадровая встряска могла серьезно им навредить. Но вряд ли кто-то ожидал, что все будет настолько плохо.

Потеря Трента вынудила Алонсо отводить на правый фланг Федерико Вальверде, который ранее прекрасно наигрывался в центре и был отличным оживляющим игру элементом вместе с Джудом Беллингемом и Ардой Гюлером, которого новый тренер активно натаскивает на роль плеймейкера. Смещение Вальверде на фланг разрушило эту связку. У Хаби Алонсо был вариант с выходом Лукаса Васкеса или Дани Карвахаля справа. Но первому не хватает надежности, а второй только восстановился после тяжелой травмы. Так что тренер положился на универсальность и ответственность Вальверде.

Потеря Хейсена привела к другому сложному решению – выходу Рауля Асенсио в центр защиты. Молодой игрок обороны, кажется, получил тяжелую психологическую травму, совершив грубую ошибку в первом же матче турнира с «Аль-Хилялем», а потом еще и с «Пачукой». И он утратил доверие тренера столь же быстро, как его обрел Хейсен. Тут у Алонсо тоже были варианты. Например, он мог опустить Орельена Чуамени, как это делал Карло Анчелотти. Однако это имело бы смысл при игре Вальверде в центре. Альтернативный ход – появление Эдера Милитао в паре с Антонио Рюдигером. Но бразилец тоже только вернулся после травмы. В общем, Алонсо принял свои тренерские решения, которые могли выглядеть логично. Но они не сработали.

Судьбоносные ошибки

Уже к девятой минуте «Реал» проигрывал « ПСЖ » со счетом 0:2. Такое ни одной команде задачу не облегчит, а уж в противостоянии с нынешними парижанами это выглядит как самоубийство. Первую ошибку допустил как раз Асенсио. Он прервал прострел Дезире Дуэ, но далеко отпустил мяч, позволив его перехватить Усману Дембеле, а тот уже вывел Фабиана Руиса на пустые ворота.

Через несколько минут не менее грубую осечку допустил Рюдигер. Он махнул мимо мяча под прессингом все того же Дембеле, который реализовал выход один на один. Тут, конечно, не только ошибки защитников «Реала» стоит обсуждать, но и блестящий прессинг парижан, которые его интенсивность снизили только во втором тайме. Такой всепоглощающий натиск кружит голову и сводит с ума. До «Реала» немало команд успели это ощутить на себе.

Но что самое страшное для мадридцев, они не могут свое поражение или провал списывать только на эти персональные ошибки. Всю дорогу «Реал» выглядел просто гораздо хуже, чем соперник. Причем во всех аспектах игры. Это были словно команды разного класса. Только в первом тайме на 11 ударов ПСЖ мадридцы ответили своими четырьмя попытками. У парижан точных было шесть, а у «Реала» – лишь одна. И владение мячом подопечных Хаби Алонсо не превысило 24 процента. Для такой команды это катастрофа. К слову, со счетом тоже она была – в середине первого тайма в контратаке ПСЖ увеличил отрыв – дубль оформил Руис.

Церемонии прощания и возвращения

Второй тайм, по сути, стал формальностью. «Реал» показывал свою беспомощность в атаке, где уже не было грозных проникающих передач Гюлера, где замолчал юный бомбардир Гонсало Гарсия, заблиставший на КЧМ , где Килиан Мбаппе и Винисиус растворились в компактных и цепких защитных рядах парижан. Сам ПСЖ фактически доигрывал, просто контролируя мяч на уровне 60 процентов времени.

В итоге по шесть ударов еще нанесли соперники, по одному – в створ. И результативной эта единственная попытка стала как раз у ПСЖ – точку поставил Гонсало Рамуш, которому защитники «Реала» дали в центре штрафной неприлично много времени. Как и отдававшему ему передачу Брэдли Барколя – он финтил у вратарской так, словно против него играли любители.

В таких условиях куда больше внимания уделялось заменам. Причем у ПСЖ они были дежурными, нацеленными на сбережение сил к финалу. А у «Реала» вышли и Карвахаль с Эдером, ознаменовав свое возвращение после тяжелых травм, и Лука Модрич с Васкесом, для которых эта игра стала последней в составе «Реала». Наверняка они представляли себе прощание с мадридским клубом иначе, но ПСЖ было не до сантиментов.