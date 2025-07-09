«ПСЖ» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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09 июля 2025, 20:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира « ПСЖ » – «Реал» Мадрид, который состоится 9 июля 2025 года.

« ПСЖ »

Парижский клуб добрался уже до полуфинала, но это стоило команде двух центральных защитников, которые удалились в прошлом матче. Тем не менее, « ПСЖ » все равно является минимальным фаворитом у букмекеров и попытается еще раз переиграть «Реал» и принципиально Киллиана Мбаппе, который много лет отдал этой команде. Матч будет интересный и напряженный и достоин просмотра.

5 июля « ПСЖ » обыграл в прошлом матче «Баварию» (2:0), а 29 июня не оставил шансов «Интер» Майами (4:0).

«Реал» Мадрид

«Реал» также проявил себя на КЧМ 2025 с лучшей стороны и заслуженно вышел в полуфинал, хотя видно, что команда еще не до конца играет по задумкам Хаби Алонсо, который недавно пришел на место главного тренера. Тем не менее, в составе достаточно исполнителей, которые могут взять на себя ответственность и хорошо сыграть в нужный момент времени, как это было в двух последних победных матчах «королевского клуба» над «Боруссией» Дортмунд (3:2) и «Ювентусом» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » – 2.38

» – 2.38 Ничья – 3.67

Победит «Реал» Мадрид – 3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.56

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.44

Статистика

Семь последних матчей « ПСЖ » завершились исходом «обе забьют — нет»

» завершились исходом «обе забьют — нет» «Реал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз