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«ПСЖ» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

09 июля 2025, 20:35
«ПСЖ» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» – «Реал» Мадрид, который состоится 9 июля 2025 года.

«ПСЖ»

Парижский клуб добрался уже до полуфинала, но это стоило команде двух центральных защитников, которые удалились в прошлом матче. Тем не менее, «ПСЖ» все равно является минимальным фаворитом у букмекеров и попытается еще раз переиграть «Реал» и принципиально Киллиана Мбаппе, который много лет отдал этой команде. Матч будет интересный и напряженный и достоин просмотра.

5 июля «ПСЖ» обыграл в прошлом матче «Баварию» (2:0), а 29 июня не оставил шансов «Интер» Майами (4:0).

«Реал» Мадрид

«Реал» также проявил себя на КЧМ 2025 с лучшей стороны и заслуженно вышел в полуфинал, хотя видно, что команда еще не до конца играет по задумкам Хаби Алонсо, который недавно пришел на место главного тренера. Тем не менее, в составе достаточно исполнителей, которые могут взять на себя ответственность и хорошо сыграть в нужный момент времени, как это было в двух последних победных матчах «королевского клуба» над «Боруссией» Дортмунд (3:2) и «Ювентусом» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «ПСЖ» – 2.38
  • Ничья – 3.67
  • Победит «Реал» Мадрид – 3
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.56
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.44

Статистика

  • Семь последних матчей «ПСЖ» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Реал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «ПСЖ», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.38. Предполагаем, что чемпион Европы чувствует в себе большую уверенность и сможет добиться важной победы над принципиальным соперником.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
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