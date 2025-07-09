«ПСЖ» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» – «Реал» Мадрид, который состоится 9 июля 2025 года.
«ПСЖ»
Парижский клуб добрался уже до полуфинала, но это стоило команде двух центральных защитников, которые удалились в прошлом матче. Тем не менее, «ПСЖ» все равно является минимальным фаворитом у букмекеров и попытается еще раз переиграть «Реал» и принципиально Киллиана Мбаппе, который много лет отдал этой команде. Матч будет интересный и напряженный и достоин просмотра.
5 июля «ПСЖ» обыграл в прошлом матче «Баварию» (2:0), а 29 июня не оставил шансов «Интер» Майами (4:0).
«Реал» Мадрид
«Реал» также проявил себя на КЧМ 2025 с лучшей стороны и заслуженно вышел в полуфинал, хотя видно, что команда еще не до конца играет по задумкам Хаби Алонсо, который недавно пришел на место главного тренера. Тем не менее, в составе достаточно исполнителей, которые могут взять на себя ответственность и хорошо сыграть в нужный момент времени, как это было в двух последних победных матчах «королевского клуба» над «Боруссией» Дортмунд (3:2) и «Ювентусом» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ПСЖ» – 2.38
- Ничья – 3.67
- Победит «Реал» Мадрид – 3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.56
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.44
Статистика
- Семь последних матчей «ПСЖ» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Реал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.38. Предполагаем, что чемпион Европы чувствует в себе большую уверенность и сможет добиться важной победы над принципиальным соперником.