 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Спартак» интересуется двумя игроками «Милана»

вчера, 19:57

Московский «Спартак» начал переговоры с «Миланом» о переходе двух футболистов.

Как сообщает источник, из Италии в столицу России могут перебраться бразильский защитник Эмерсон и французский опорный полузащитник Ясин Адли.

Массимилиано Аллегри, вновь возглавивший «Милан» нынешним летом, не против расстаться с этими игроками. Но если Эмерсон готов рассмотреть предложение «Спартака», то Адли хотел бы продолжить карьеру в Серии А, а потому пока готов рассматривать лишь предложения от других итальянских команд.

Эмерсона «Милан» пробрел у английского «Тоттенхэма» в прошлом году за 15 млн евро. Всего бразильский правый защитник сыграл за «красно-черных» 26 матчей, не отметившись результативными действиями.

Адли весь прошлый сезон провел в «Фиорентине» на правах аренды, забив 5 голов и сделав 7 результативных передач в 35 матчах.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Зенит» представит Жерсона на матче с «Войводиной»
Вчера, 17:34
Официально«Сочи» подписал Романа Ежова
Вчера, 16:31
ОфициальноЭкс-игрок «Спартака» Игнатов перешёл в «Сочи»
Вчера, 12:23
Официально«СКА-Хабаровск» оформил трансфер экс-игрока РПЛ
Вчера, 10:55
ОфициальноСутормин и Кокарев перешли в «Крылья Советов»
08 июля
Новый чемпион России нашёл качественное усиление. На подходе – топ-трансферы
08 июляМаксим Тарасов в блоге Командный духКомментарии1
 
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:26
На фоне разговоров об ужесточении лимита наши клубы продолжают свозить импортных игроков...оптом и в розницу.....
ABir
ABir
вчера в 22:06
Если суждено заиграть за Спартак, обязательно сбудется
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:14
Да что же Спартак так настойчиво лезет на запад. Это становится похожим на манию. Достали уже все эти Газпромы и Лукойлы с их больным самолюбием. Неужели они не понимают, что деньги тратятся огромные, а приемлемого результата нет. Ну не стоит трофей РПЛ тех многих миллиардов. Никто не хочет видеть, что происходит с российским футболом - он деградирует очень быстро, галопом.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:00
Ахахаха, Спартак нашёл ещё двух игроков которых никогда не сможет подписать. Курс держат ровно на старые грабли
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 