«Спартак» интересуется двумя игроками «Милана»

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вчера, 19:57

Московский «Спартак» начал переговоры с «Миланом» о переходе двух футболистов.

Как сообщает источник, из Италии в столицу России могут перебраться бразильский защитник и французский опорный полузащитник .

, вновь возглавивший «Милан» нынешним летом, не против расстаться с этими игроками. Но если Эмерсон готов рассмотреть предложение «Спартака», то Адли хотел бы продолжить карьеру в Серии А, а потому пока готов рассматривать лишь предложения от других итальянских команд.

Эмерсона «Милан» пробрел у английского «Тоттенхэма» в прошлом году за 15 млн евро. Всего бразильский правый защитник сыграл за «красно-черных» 26 матчей, не отметившись результативными действиями.

Адли весь прошлый сезон провел в «Фиорентине» на правах аренды, забив 5 голов и сделав 7 результативных передач в 35 матчах.