Мусаев надеется, что «Краснодар» сделает ещё несколько трансферов

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вчера, 23:50

Главный тренер «Краснодара» рассказал о подготовке команды к следующему сезону РПЛ .

По словам наставника «зелено-черных», клуб может сделать еще несколько трансферов нынешним летом:

Есть определенное спокойствие, что добились того, о чем мечтали. Работаем еще с большими силами, с большей энергией. Ждем поскорее начало нового сезона. Какой‑то новой ответственности не чувствую, перед сезоном всегда есть небольшое давление. Эта команда должна быть чуть‑чуть другой. Надеюсь, что мы сделаем еще несколько трансферов.

Напомним, что в минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, опередив «Зенит» на одно очко по итогам 30 туров.

Ранее клуб приобрел у «Осера» одного из лучших ассистентов французской Лиги 1 минувшего сезона за 4,5 млн евро.