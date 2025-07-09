 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Мусаев надеется, что «Краснодар» сделает ещё несколько трансферов

вчера, 23:50

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о подготовке команды к следующему сезону РПЛ.

По словам наставника «зелено-черных», клуб может сделать еще несколько трансферов нынешним летом:

Есть определенное спокойствие, что добились того, о чем мечтали. Работаем еще с большими силами, с большей энергией. Ждем поскорее начало нового сезона. Какой‑то новой ответственности не чувствую, перед сезоном всегда есть небольшое давление. Эта команда должна быть чуть‑чуть другой. Надеюсь, что мы сделаем еще несколько трансферов.

Напомним, что в минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, опередив «Зенит» на одно очко по итогам 30 туров.

Ранее клуб приобрел у «Осера» одного из лучших ассистентов французской Лиги 1 минувшего сезона Гаэтана Перрена за 4,5 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Спартак» интересуется двумя игроками «Милана»
Вчера, 19:57
«Зенит» представит Жерсона на матче с «Войводиной»
Вчера, 17:34
Официально«Сочи» подписал Романа Ежова
Вчера, 16:31
ОфициальноЭкс-игрок «Спартака» Игнатов перешёл в «Сочи»
Вчера, 12:23
Официально«СКА-Хабаровск» оформил трансфер экс-игрока РПЛ
Вчера, 10:55
ОфициальноСутормин и Кокарев перешли в «Крылья Советов»
08 июля
 
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:17
Что то мне подсказывает..., как бы "юбилей фаворита" не пришлось откладывать ещё на один год...)
112910415
112910415
сегодня в 07:21
без усиления не обойтись, однозначно !
fzt75ffrvujv
fzt75ffrvujv
сегодня в 05:45
Усиление требуется, если хотят дальше участвовать в борьбе за медали
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:22
О Краснодаре мало что известно, тишина...
протон
протон
сегодня в 01:39
Главное мотивацию не потерять после чемпионства. Удачи
drug01
drug01
сегодня в 00:05
Надо успеть усилить состав к началу первенства!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 