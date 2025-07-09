Антон Миранчук заявил, что не думает о возвращении в Россию

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вчера, 21:35

Полузащитник швейцарского «Сьона» прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в РПЛ .

Вот, что заявил бывший футболист московского «Локомотива» после товарищеского матча своей нынешней команды против «Зенита»:

О возвращении в Россию я даже не думаю. Я – футболист «Сьона». Нет большого смысла это раздувать.

Сегодня, 9 июля, «Сьон» проиграл в Санкт-Петербурге «Зениту» со счетом 2:5, а Миранчук забил второй гол своего клуба.

Антон расстался с «Локомотивом» в сентябре прошлого года в качестве свободного агента. В своем первом швейцарском сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах, а «Сьон» занял в чемпионате лишь девятое место.