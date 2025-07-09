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Антон Миранчук заявил, что не думает о возвращении в Россию

вчера, 21:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 2Логотип футбольный клуб СьонСьонМатч завершен

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в РПЛ.

Вот, что заявил бывший футболист московского «Локомотива» после товарищеского матча своей нынешней команды против «Зенита»:

О возвращении в Россию я даже не думаю. Я – футболист «Сьона». Нет большого смысла это раздувать.

Сегодня, 9 июля, «Сьон» проиграл в Санкт-Петербурге «Зениту» со счетом 2:5, а Миранчук забил второй гол своего клуба.

Антон расстался с «Локомотивом» в сентябре прошлого года в качестве свободного агента. В своем первом швейцарском сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах, а «Сьон» занял в чемпионате лишь девятое место.

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lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:05
Как пели в Гражданскую: "... в Красной Армии бойцы, чай, найдутся, без тебя большевики обойдутся!" Это народное творчество, частушки, из песни слова не выкинешь!
112910415
112910415
сегодня в 07:47
не бойся, Антон, не нужен ...
протон
протон
сегодня в 02:37
Не приоритет приехать на Родину. Если человеку комфортно за рубежом, то зачем? У человека есть и своя личная жизнь. Если корни запустил, то пусть живет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:55
Статистика шикарная у Антончика)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:43
Интересно, а зачем Антон так часто говорит об этом? Выглядит всё не очень хорошо. Хочется верить, что мне это просто показалось.
Capral
Capral
вчера в 21:41
Ещё один мнимый патриот, на пару с Захаряном. Тот тоже просыпается в холодном поту, при одной мысли о возвращении в Россию...
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