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«Зенит» разгромил «Сьон» Миранчука в товарищеском матче

вчера, 21:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 2Логотип футбольный клуб СьонСьонМатч завершен

«Зенит» разгромил швейцарский «Сьон» с результатом 5:2 в товарищеском матче.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».

После первого тайма хозяева вели 2:1. На 10-й минуте Максим Глушенков открыл счет, а на 17-й Матео Кассьера увеличил перевес «Зенита». На 41-й отличился форвард швейцарцев Ильяс Шуареф.

После перерыва у петербуржцев забивали Вадим Шилов, Александр Ерохин и Сергей Волков (соответственно на 61-й, 61-й и 76-й минутах). Автором же второго гола «Сьона» в этой встрече стал российский полузащитник Антон Миранчук, поразивший ворота петербуржцев на 66-й.

«Зенит» в минувшем сезоне занял второе место в РПЛ, а «Сьон» финишировал девятым в чемпионате Швейцарии.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:19
В таких матчах надо болеть за своих!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:19
Не тот случай чтобы критиковать Зенит!
Они обыграли иностранную команду, некоторые и более слабым проигрывали...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:15
Зенит с победой!

Молодцы!

Пока Спартак "интересуется" всеми и вся, питерцы отпороли швейцарцев.
112910415
112910415
сегодня в 05:29
- Это не Балтика , точно ? Тогда побьём ! )
протон
протон ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 01:38
Шилов по манере на Аршавина похож.
MIvan
MIvan ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
сегодня в 00:44
На сегодняшний день хоть это, а в Лигах нам еще долго не играть.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:26
Вообще - то хотелось бы увидеть игру "Зенита" в матче (-ах) с более именитыми соперниками, чем тот же "Сьон". Ну забили пять, порезвились в игре с середняком (в настоящее время) швейцарского чемпионата, в следующих матчах выиграют ещё у кого - то, а дальше то что ? Дальше - вакуум. Достаточно вспомнить оглушительные провалы команды в ЛЧ, чтобы на матчи с тем же "Сьоном" не обращать никакого внимания. Или хотя бы минимальное. Так, бросить мимолётный взгляд на экран телевизора, посмотреть десяток минут и со спокойной душой идти на кухню, чтобы попить чайку с сухарями.
Palex
Palex ответ nubom (раскрыть)
вчера в 22:38
Нисколько не сомневаюсь))) Хотя я попытался,как- то ответить ему на этот вопрос, но думаю,что мой комментарий был в холостую 😂
nubom
nubom ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:31
Вы сейчас получите лекцию, на тему "Куда уходят народные деньги". Далеко не отходите...)
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:22
Во-первых, не надо так пристально оценивать товарищеский матч, да ещё на предсезонке, во - вторых не надо принижать Сьон, кто приехал с теми и играли, в третьих за победу надо хвалить всегда, тем более, когда победа заслужена
Palex
Palex ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:16
Все это конечно радует. Огорчает другое. Парни прекрасно отыгравшие второй тайм, а именно Шилов, Лобов,Волков, Адамов будут отправлены либо в аренду, либо зачахнут на лавке
viv
viv
вчера в 22:10
Наша Балтика сильнее Сьона., 2:1 обыграла Зенит.
lotsman
lotsman
вчера в 22:00
На стадионе была прекрасная атмосфера. Хорошая игра Зенита поднимала настроение. И даже провороненная атака Сьона и досадный рикошет после удара Миранчука, которые привели к голам, не испортили общего настроения. Особенно радует что четыре гола из пяти забили россияне. В воскресенье встреча с Воеводиной и можно определяться с основным составом на чемпионат. Всех Зенитовцев с победой!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:37
Я бы переиначил. В стартовом составе Зенита было на одного россиянина больше, чем у швейцарскго Сьона. Так будет поострее!
Capral
Capral
вчера в 21:31
Анатолий Кандауров.

Теперь понятно, почему Зенит так вольготно чувствовал себя. Да, Вы правы, с Балтикой Зенит так не играл- там уровень футбола другой...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:30
В стартовом составе у Сьона было на одного россиянина меньше, чем у Зенита)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:26
CapralCapral
Уважаемый Виктор Семенович! Напомню , что Сьон вышел в 1 лигу в этом году и едва не вылетел обратно, заняв 9 место из 12 команд. Реально по уровню это команда середняк ФНЛ, типа КАМАЗА или Нефтехимика. Против такого соперники и нужно показывать футбол приличного уровня. Я думаю нет оснований хвалить, например Динамо, или Спартак за победу над Шинником. С таким соперником и надо показывать класс. Это же не Балтика, в конце концов. Вот там Зенит был......
Capral
Capral
вчера в 21:17
Вероятно по 2-му тайму Зенит можно было похвалить- за движение, мысль в атаке и за красивые голы. Но дело в том, что соперник слишком уж примитивный и все дозволяющий. Безграмотная игра в центре поля, в атаке, при каждом приближении к штрафной Зенита следовал неподготовленный и корявый дальний удар, а что творилось в обороне швейцарцев- просто тихий ужас, сколько позиционных ошибок, особенно при четвёртом мяче... Фактически, все голы Зенита были на контратаках, после потерь мяча соперником в центре поля, поэтому, оценить позиционный футбол Питера не представляется возможным. Но в целом, конечно, Зенит понравился. Как будет с соперниками по сильнее- покажут игры в чемпионате и кубке страны...
С приходом Миранчука, на мой взгляд, Сьон не стал сильней, если не наоборот .
Ну а Зенит победу заслужил, был- лучше, мобильнее, быстрее и голы красивые забил.
nubom
nubom
вчера в 21:04
Во втором тайме, когда без пижонов, смотрелись как на картинке. Хорошо, что Семак Шилова в мешке не утаил ….
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