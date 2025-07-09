«Зенит» разгромил «Сьон» Миранчука в товарищеском матче

«Зенит» разгромил швейцарский «Сьон» с результатом 5:2 в товарищеском матче.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».
После первого тайма хозяева вели 2:1. На 10-й минуте Максим Глушенков открыл счет, а на 17-й Матео Кассьера увеличил перевес «Зенита». На 41-й отличился форвард швейцарцев Ильяс Шуареф.
После перерыва у петербуржцев забивали Вадим Шилов, Александр Ерохин и Сергей Волков (соответственно на 61-й, 61-й и 76-й минутах). Автором же второго гола «Сьона» в этой встрече стал российский полузащитник Антон Миранчук, поразивший ворота петербуржцев на 66-й.
«Зенит» в минувшем сезоне занял второе место в РПЛ, а «Сьон» финишировал девятым в чемпионате Швейцарии.
Они обыграли иностранную команду, некоторые и более слабым проигрывали...
Они обыграли иностранную команду, некоторые и более слабым проигрывали...
Молодцы!
Пока Спартак "интересуется" всеми и вся, питерцы отпороли швейцарцев.
Молодцы!
Пока Спартак "интересуется" всеми и вся, питерцы отпороли швейцарцев.
Теперь понятно, почему Зенит так вольготно чувствовал себя. Да, Вы правы, с Балтикой Зенит так не играл- там уровень футбола другой...)))
Теперь понятно, почему Зенит так вольготно чувствовал себя. Да, Вы правы, с Балтикой Зенит так не играл- там уровень футбола другой...)))
Уважаемый Виктор Семенович! Напомню , что Сьон вышел в 1 лигу в этом году и едва не вылетел обратно, заняв 9 место из 12 команд. Реально по уровню это команда середняк ФНЛ, типа КАМАЗА или Нефтехимика. Против такого соперники и нужно показывать футбол приличного уровня. Я думаю нет оснований хвалить, например Динамо, или Спартак за победу над Шинником. С таким соперником и надо показывать класс. Это же не Балтика, в конце концов. Вот там Зенит был......
Уважаемый Виктор Семенович! Напомню , что Сьон вышел в 1 лигу в этом году и едва не вылетел обратно, заняв 9 место из 12 команд. Реально по уровню это команда середняк ФНЛ, типа КАМАЗА или Нефтехимика. Против такого соперники и нужно показывать футбол приличного уровня. Я думаю нет оснований хвалить, например Динамо, или Спартак за победу над Шинником. С таким соперником и надо показывать класс. Это же не Балтика, в конце концов. Вот там Зенит был......
С приходом Миранчука, на мой взгляд, Сьон не стал сильней, если не наоборот .
Ну а Зенит победу заслужил, был- лучше, мобильнее, быстрее и голы красивые забил.
С приходом Миранчука, на мой взгляд, Сьон не стал сильней, если не наоборот .
Ну а Зенит победу заслужил, был- лучше, мобильнее, быстрее и голы красивые забил.