«Зенит» разгромил «Сьон» Миранчука в товарищеском матче

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вчера, 21:01

«Зенит» разгромил швейцарский «Сьон» с результатом 5:2 в товарищеском матче.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».

После первого тайма хозяева вели 2:1. На 10-й минуте открыл счет, а на 17-й увеличил перевес «Зенита». На 41-й отличился форвард швейцарцев .

После перерыва у петербуржцев забивали , и (соответственно на 61-й, 61-й и 76-й минутах). Автором же второго гола «Сьона» в этой встрече стал российский полузащитник , поразивший ворота петербуржцев на 66-й.