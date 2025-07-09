«Реал» впервые за 22 года пропустил три мяча к середине первого тайма

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вчера, 23:08

В полуфинале Клубного чемпионата мира «Пари Сен-Жермен» после первого тайма выигрывает у мадридского «Реала» со счетом 3:0.

Все эти три мяча парижане забили к 24-й минуте. На шестой счет открыл Фабиан Руис, на девятой ворота Тибо Куртуа поразил Усман Дембеле, а на 24-й все тот же Руис оформил дубль.

Прошлый раз «Реал» пропускал голы с такой скоростью в начале встречи 9 ноября 2003 года в выездном матче чемпионата Испании против «Севильи». Тогда мадридцы уступали 0:3 уже к 14-й минуте, а в итоге проиграли 1:4.