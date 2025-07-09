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«Реал» впервые за 22 года пропустил три мяча к середине первого тайма

вчера, 23:08
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В полуфинале Клубного чемпионата мира «Пари Сен-Жермен» после первого тайма выигрывает у мадридского «Реала» со счетом 3:0.

Все эти три мяча парижане забили к 24-й минуте. На шестой счет открыл Фабиан Руис, на девятой ворота Тибо Куртуа поразил Усман Дембеле, а на 24-й все тот же Руис оформил дубль.

Прошлый раз «Реал» пропускал голы с такой скоростью в начале встречи 9 ноября 2003 года в выездном матче чемпионата Испании против «Севильи». Тогда мадридцы уступали 0:3 уже к 14-й минуте, а в итоге проиграли 1:4.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:27
королевский клуб даже проигрывает по-королевски !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:22
Две детские ошибки. Но ПСЖ все равно сильнее пока и без этого.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:15, ред.
Ещё бы, ведь защитники реала за парижан играют
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:14
То ли ещё будет... сливочные последнее время играют в свой футбол или на кураже или заведомо со слабым соперником...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:14
все познается впервые...
как впервые пропустил 4 гола в первом тайме
Гость
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