Семак: «Вендел должен был 3 июля прилететь, потом что-то не получилось»

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вчера, 23:33

Главный тренер «Зенита» рассказал о том, когда к петербуржской команде присоединятся бразильские полузащитники и .

Сегодня, 9 июля, «сине-бело-голубые» на своем поле обыграли в товарищеской игре швейцарский «Сьон» со счетом 5:2, а Семак на послематчевой пресс-конференции рассказал следующее:

Для начала их нужно увидеть, а потом уже смотреть, можем мы на них рассчитывать или нет. Вендел должен был сначала 3 июля прилететь, потом что-то не получилось, сроки сдвинулись. Тоже самое и по Жерсону. Поэтому давайте дождемся каких-либо новостей, а потом уже обсудим, насколько, кто и в какой степени сможет нам помочь или сможем ли мы на них рассчитывать или нет. Пока что-то сложно сказать.

Ранее председатель правления «Зенита» сообщил, что новичок команды Жерсон, которого приобрели у бразильского «Фламенго», будет официально представлен 13 июля, когда петербуржцы проведут дома товарищеский матч против сербской «Войводины».