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Семак: «Вендел должен был 3 июля прилететь, потом что-то не получилось»

вчера, 23:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 2Логотип футбольный клуб СьонСьонМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, когда к петербуржской команде присоединятся бразильские полузащитники Вендел и Жерсон.

Сегодня, 9 июля, «сине-бело-голубые» на своем поле обыграли в товарищеской игре швейцарский «Сьон» со счетом 5:2, а Семак на послематчевой пресс-конференции рассказал следующее:

Для начала их нужно увидеть, а потом уже смотреть, можем мы на них рассчитывать или нет. Вендел должен был сначала 3 июля прилететь, потом что-то не получилось, сроки сдвинулись. Тоже самое и по Жерсону. Поэтому давайте дождемся каких-либо новостей, а потом уже обсудим, насколько, кто и в какой степени сможет нам помочь или сможем ли мы на них рассчитывать или нет. Пока что-то сложно сказать.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что новичок команды Жерсон, которого приобрели у бразильского «Фламенго», будет официально представлен 13 июля, когда петербуржцы проведут дома товарищеский матч против сербской «Войводины».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:14
Тренер не знает где его футболист, не прибыл на международный матч...
Всё это говорит об отсутствии дисциплины, неуважении к команде и тренеру, неисполнение контракта, короче: в Зените полный бардак!
Брулин
Брулин
сегодня в 08:43
Гадание по Венделу:приедет - не приедет)
Третий год бразильская "мыльная опера" идёт.
Ждём продолжения)
112910415
112910415
сегодня в 07:24
товарищ Вендел зазнался, потерял связь с партией ... )
fm9m23q8wjcc
fm9m23q8wjcc
сегодня в 06:53
Мягкость Зенита поражает. Игроки просто наглеют на глазах.
adekvat
adekvat ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 05:52
Бразилы они и в России бразилы, ничего с этим не поделаешь.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:04
))...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:01
Если Зенит позиционирует себя как достаточно серьёзную организацию - такого бардака не должно быть вообще ни разу....а тут какой то Вендел из года в год возвращается по желанию....
Гость
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