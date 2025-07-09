Семак: «Вендел должен был 3 июля прилететь, потом что-то не получилось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, когда к петербуржской команде присоединятся бразильские полузащитники Вендел и Жерсон.
Сегодня, 9 июля, «сине-бело-голубые» на своем поле обыграли в товарищеской игре швейцарский «Сьон» со счетом 5:2, а Семак на послематчевой пресс-конференции рассказал следующее:
Для начала их нужно увидеть, а потом уже смотреть, можем мы на них рассчитывать или нет. Вендел должен был сначала 3 июля прилететь, потом что-то не получилось, сроки сдвинулись. Тоже самое и по Жерсону. Поэтому давайте дождемся каких-либо новостей, а потом уже обсудим, насколько, кто и в какой степени сможет нам помочь или сможем ли мы на них рассчитывать или нет. Пока что-то сложно сказать.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что новичок команды Жерсон, которого приобрели у бразильского «Фламенго», будет официально представлен 13 июля, когда петербуржцы проведут дома товарищеский матч против сербской «Войводины».
Всё это говорит об отсутствии дисциплины, неуважении к команде и тренеру, неисполнение контракта, короче: в Зените полный бардак!
Всё это говорит об отсутствии дисциплины, неуважении к команде и тренеру, неисполнение контракта, короче: в Зените полный бардак!
Третий год бразильская "мыльная опера" идёт.
Ждём продолжения)
Третий год бразильская "мыльная опера" идёт.
Ждём продолжения)
https://youtu.be/NBBmAMpl2wk?feature=shared