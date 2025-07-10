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«Реал» завершит 2025 год без трофеев, чего не случалось с 2021-го

сегодня, 00:35
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В полуфинале Клубного чемпионата мира «Реал» уступил «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:4.

Таким образом, в нынешнем 2025 году мадридский клуб уже не сможет выиграть ни одного трофея. Подобное произошло с «Реалом» впервые с 2021-го, когда команду покинул французский тренер Зинедин Зидан.

Напомним, что ранее «сливочные» под руководством Карло Анчелотти проиграли «Барселоне» финалы Суперкубка и Кубка Испании (2:5 и 2:3 в дополнительное время соответственно), вылетели в четвертьфинале Лиги чемпионов от лондонского «Арсенала», а также финишировали вторыми в Ла Лиге вслед за все той же «Барселоной».

25 мая «Реал» возглавил Хаби Алонсо и поражение от ПСЖ стало для него первым в новом качестве. До этой неудачи мадридцы на клубном чемпионате мира один раз сыграли вничью и одержали четыре победы подряд.

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Все комментарии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 10:51
Реалу стоит к этому привыкнуть, думаю и предстоящий сезон будет провальным для мемдрида
Брулин
Брулин
сегодня в 08:32
ПСЖ удобный пример баланса команды без суперзвезд (суперзвезды)
wpnhtn39g8m6
wpnhtn39g8m6
сегодня в 06:55
Очевидно, что все дело в Мбаппе. Он развалил команду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:36
Пора открывать нытьё в поисках истинных причин неудач. Хотя раз в четыре года можно и получать щелчок по носу...
112910415
112910415
сегодня в 06:19
" Такова вся спортивная жизнь ! "
shlomo
shlomo
сегодня в 06:09
Думаю что в следующем сезоне что то выиграют....
Capral
Capral ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 05:50
Милан Анчелотти проигрывал разгромно Депору в ЛЧ-0:4, Фиорентине в кубке Италии-0:4. И что, Милан не был супер клубом? У Великих случаются разгромы... Другое дело, что игры у Реала не просматривается- это хуже. Но торопить события не следует. Время покажет.
f9tfmac6ytug
f9tfmac6ytug
сегодня в 05:46
В любом великом клубе бывают спады и поражения, как правило, не надолго.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:11
Проигрыш с такими счетами это не супер клуб....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 04:31
Ничего страшного и такое бывает
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:04
Салиба вряд ли купят. Но пару защитников Реалу нужны. Иначе таких разгромов и в Лалига и в ЛЧ вероятны.
протон
протон
сегодня в 01:39
Мбаппе подал заявление на ПСЖ за моральный ущерб в виде 4 безответных голов
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:32
Ждем нового сезона... Это же Реал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:08
На то они и многие...)
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:04
Совершенно верно...но многие смотрят по поверхности и не понимают сути).👇😁...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:52
В прошлом сезоне Мадрид выстоял под натиском мансити, автобус удачно припарковал. Стали победителя лиги чемпионов незаслуженно. Теперь видны все проблемы и болевые точки. Долго придется в переформации терпеть. И строит команду..а не галактикос))) кстати, это были пропущенные 84 мячей за сезон. А кто то считает что куртуа лучше Эми Мартинеса
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:48, ред.
Уже сам факт отсутствия какого-либо трофея у Реала вызывает сенсацию. Это ж насколько велик и титулован клуб, чтоб такому удивляться ?
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