«Реал» завершит 2025 год без трофеев, чего не случалось с 2021-го

В полуфинале Клубного чемпионата мира «Реал» уступил «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:4.
Таким образом, в нынешнем 2025 году мадридский клуб уже не сможет выиграть ни одного трофея. Подобное произошло с «Реалом» впервые с 2021-го, когда команду покинул французский тренер Зинедин Зидан.
Напомним, что ранее «сливочные» под руководством Карло Анчелотти проиграли «Барселоне» финалы Суперкубка и Кубка Испании (2:5 и 2:3 в дополнительное время соответственно), вылетели в четвертьфинале Лиги чемпионов от лондонского «Арсенала», а также финишировали вторыми в Ла Лиге вслед за все той же «Барселоной».
25 мая «Реал» возглавил Хаби Алонсо и поражение от ПСЖ стало для него первым в новом качестве. До этой неудачи мадридцы на клубном чемпионате мира один раз сыграли вничью и одержали четыре победы подряд.