«Реал» завершит 2025 год без трофеев, чего не случалось с 2021-го

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сегодня, 00:35

В полуфинале Клубного чемпионата мира «Реал» уступил «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:4.

Таким образом, в нынешнем 2025 году мадридский клуб уже не сможет выиграть ни одного трофея. Подобное произошло с «Реалом» впервые с 2021-го, когда команду покинул французский тренер Зинедин Зидан.

Напомним, что ранее «сливочные» под руководством проиграли «Барселоне» финалы Суперкубка и Кубка Испании (2:5 и 2:3 в дополнительное время соответственно), вылетели в четвертьфинале Лиги чемпионов от лондонского «Арсенала», а также финишировали вторыми в Ла Лиге вслед за все той же «Барселоной».