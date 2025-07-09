Мусиала ответил Доннарумме после тяжёлой травмы: «Это часть футбола»

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма и полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала обменялись сообщениями в соцсетях.
Напомнил, что в четвертьфинале Клубного чемпионата мира между парижанами и чемпионами Германии хавбек мюнхенцев сломал ногу в результате столкновения с итальянским голкипером.
Сегодня, 9 июля, Мусиала опубликовал обращение к болельщикам, призвав никого не винить в полученной травме.
Доннарумма прокомментировал этот пост, написав следующее:
С тобой все мои молитвы и наилучшие пожелания, Джамал Мусиала.
Джамал вскоре ответил:
Спасибо за все пожелания и не беспокойся. Это часть футбола.
Ранее СМИ сообщали, что Мусиала сможет возобновить тренировки не раньше декабря.
Особенно мерзко выглядел Нойер, который сам за свою карьеру калечил футболистов, причём специально, а тут какую-то ахинею про уважение и прочую хрень нёс.
Походу им вообще похрен было до Мусиалы, их больше обида поражения душила, позорники.
Особенно мерзко выглядел Нойер, который сам за свою карьеру калечил футболистов, причём специально, а тут какую-то ахинею про уважение и прочую хрень нёс.
Походу им вообще похрен было до Мусиалы, их больше обида поражения душила, позорники.