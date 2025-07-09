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Мусиала ответил Доннарумме после тяжёлой травмы: «Это часть футбола»

вчера, 21:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма и полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала обменялись сообщениями в соцсетях.

Напомнил, что в четвертьфинале Клубного чемпионата мира между парижанами и чемпионами Германии хавбек мюнхенцев сломал ногу в результате столкновения с итальянским голкипером.

Сегодня, 9 июля, Мусиала опубликовал обращение к болельщикам, призвав никого не винить в полученной травме.

Доннарумма прокомментировал этот пост, написав следующее:

С тобой все мои молитвы и наилучшие пожелания, Джамал Мусиала.

Джамал вскоре ответил:

Спасибо за все пожелания и не беспокойся. Это часть футбола.

Ранее СМИ сообщали, что Мусиала сможет возобновить тренировки не раньше декабря.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:27
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 22:16
    Ну вот и всё, вопрос можно считать исчерпанным. Мусиала повел себя, как настоящий мужчина. А ведь Доннарумма порядком струсил из-за того, что его обвинят в умышленном нанесении травмы игроку команды соперника. Джамал силой своей воли поставил жирную точку в начавшем набирать обороты конфликте
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 22:01
    Добрые слова и вроде все здорово. А что на душе? Наверно и не узнаем
    Гость
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