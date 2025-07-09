Мусиала ответил Доннарумме после тяжёлой травмы: «Это часть футбола»

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вчера, 21:59

Вратарь ПСЖ и полузащитник «Баварии» обменялись сообщениями в соцсетях.

Напомнил, что в четвертьфинале Клубного чемпионата мира между парижанами и чемпионами Германии хавбек мюнхенцев сломал ногу в результате столкновения с итальянским голкипером.

Сегодня, 9 июля, Мусиала опубликовал обращение к болельщикам, призвав никого не винить в полученной травме.

Доннарумма прокомментировал этот пост, написав следующее:

С тобой все мои молитвы и наилучшие пожелания, Джамал Мусиала.

Джамал вскоре ответил:

Спасибо за все пожелания и не беспокойся. Это часть футбола.