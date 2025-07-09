«Реал» заиграл хуже после приезда Мбаппе. Хейтеры ждут неудачи Килиана против бывшего клуба

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09 июля 2025, 21:20

И спешат с выводами.

«Реал» уступал не из-за форварда

Обладатель «Золотой бутсы» Килиан Мбаппе забил за «Реал» в семи разных турнирах в первом сезоне, и это клубный рекорд. Гол в ворота «Боруссии» из Дортмунда в четвертьфинале Клубного чемпионата мира стал историческим для француза. Килиан отличался в турнирах, где «Реал» побеждал – Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке ФИФА (Клубном ЧМ в старом формате). Также он забивал в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Можно было сыграть ещё лучше, но после 44 голов хейтеры Мбаппе перебарщивают с негативными оценками.

Многие поклонники ПСЖ и «Реала» в едином порыве критикуют француза. Парижане не простили Килиану судебные иски. Хотя нападающий отозвал жалобу и больше не хочет возмещения ущерба за психологическое давление, есть ещё иск о 55 миллионах евро задолженности по зарплате и бонусам. А некоторые фанаты «Реала» недовольны, что Мбаппе забил много мячей с линии ворот и с пенальти, но не выручил клуб в решающий момент в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Но разве он один на поле?

Штаб Анчелотти, Винисиус и Родриго, а также защитники «Реала», вроде Менди и Васкеса, тоже виноваты в неудачах в борьбе с «Барселоной» и «Арсеналом». Сложно критиковать форварда с такой высокой результативностью. У Мбаппе всего 5 голевых передач в 58 поединках, но 44 мяча объясняют, зачем Перес годами охотился за нападающим. Хейтеры Килиана из числа фанатов «Реала» проявляют неуважение к Зидану и аналитикам клуба, которые ждали приезд Мбаппе и никогда в нём не сомневались.

Сомневался Анчелотти, но Карло отдал «Мадриду» все силы и перебрался в Бразилию. Итальянский наставник хотел увидеть в «Реале» классического центрального форварда вроде Холанда, но для такого человека и Мбаппе нет места, пока Перес не попрощался с Винисиусом. Новичок Килиан стал заложником переходного периода в новом клубе. В его ситуации любой сильный футболист мог отдать титулы «Барселоне». Хотя даже в Эль Класико к Мбаппе чуть меньше вопросов, чем к его коллегам.

Килиан потерял пять килограммов

Мбаппе подхватил бактериальную инфекцию. Пережил жесткие дни, обезвоживание и заметную потерю веса. Сбросил около пяти килограммов в больнице. Конечно, часть веса он сразу компенсирует, когда восстановится водный баланс. Это не потеря только мышц и жировой прослойки. Организм испытал необычный резкий стресс, и тренер Хаби Алонсо боится навредить Мбаппе, выпуская его с первых минут. Но удачный выход на замену с голом напомнил о сильных сторонах Килиана.

Француз шикарно владеет телом, у него поставленный удар с обеих ног. Мбаппе не мастер реализации штрафных ударов, но уже забивал со стандарта в футболке «Реала». Голы выстрелами из-за штрафной площади с игры тоже были. Француз точно не настолько подходит для роли «девятки», как молодой герой Клубного чемпионата мира Гонсало Гарсия. Но воспитанник «сливочных» во второй команде клуба часто играл на позиции инсайда, а потому нападающих можно использовать вместе.

Вот только в схеме «4-3-1-2» нужен плеймейкер Гюлер и не нужен вингер Винисиус. Бразилец, как и его соотечественник Родриго, не впечатлил на турнире в США . Силва де Гоеш ищет новый клуб, а из «Реала» просочилась информация, что Алонсо рассчитывает на молодого форварда Эндрика справа в атаке. Непросто выбрать схему для победы над ПСЖ , но по ходу сезона Хаби точно сыграет «3-4-3» и «4-3-3». Тогда Эндрик и Винисиус помогут Мбаппе с флангов.

Килиана уважили пасами, а вот он не создал много голов для напарников. Одна из причин критики. Его приход совпал с перестановками в клубе. Но важно не приписывать Мбаппе чужие грехи. На данном этапе карьеры он невероятно результативный нападающий, который хочет адаптироваться к стандартам работы с новым молодым тренером. Хаби Алонсо большой зануда и невероятно дотошный специалист. Нет сомнений, что испанец давно придумал правильную роль для Мбаппе.

Мбаппе – самый мощный игрок мира

Не говорим об успехах сезона и текущем уровне формы. Разговор о классе. Дембеле даже жене не заявит, что Мбаппе слабее, супруга будет смеяться. Ямаль не прошел в футболе путь Килиана. Мбаппе не уступает юному испанцу, которому нужно научиться набирать от сезона к сезону. Француз много раз был лучшим игроком Лиги 1. В юности он тоже выиграл крупный трофей со сборной – стал чемпионом мира семь лет назад. Мбаппе просто давно в большой игре, поэтому есть не только восторги.

Но если представить, что «Реал» будет в порядке, а Хаби Алонсо не поссорится с нападающим, то сезон накануне чемпионата мира может оказаться для Мбаппе успешнее, чем дебютный год в «Реале». Килиану важно быть в форме перед ЧМ -2026. Форвард постарается показать свой максимум. А по таланту Мбаппе не ниже ни Холанда, ни Винисиуса, ни Родри. Любой уважаемый игрок, вроде Кейна и Киммиха, не опередит Килиана по голому классу. Тут нечем крыть, француз на самой вершине.

Но для трофеев с клубом нужна синхронная работа «Реала» на уровне с нынешним ПСЖ . Важно после вечернего полуфинала Клубного ЧМ заткнуть критиков. Мбаппе понимает ситуацию. У него нет физических сил, чтобы легко убрать с пути Маркиньоса и молодого Беральдо. Зато Килиан знает уловки близкого друга Хакими. Смещения нападающего на левый фланг пригодятся «Реалу». Игру ПСЖ все изучали и прекрасно понимают, а вот Хаби Алонсо может удивить выбором тактики и стиля.