Руис — о своём дубле в матче с «Реалом»: «Просто стараюсь помогать команде»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» подвёл итоги полуфинального матча Клубного чемпионата мира против мадридского «Реала».

Я просто стараюсь помогать команде. Рад, что забил два гола и мы победили. Стараюсь делать всё возможное, выполнять то, что просит от меня тренер. Мне очень повезло, что я могу играть за этот великий клуб. Теперь мы хотим завершить турнир как можно лучше и завоевать ещё один трофей.