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Руис — о своём дубле в матче с «Реалом»: «Просто стараюсь помогать команде»

сегодня, 00:39
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис подвёл итоги полуфинального матча Клубного чемпионата мира против мадридского «Реала».

Я просто стараюсь помогать команде. Рад, что забил два гола и мы победили. Стараюсь делать всё возможное, выполнять то, что просит от меня тренер. Мне очень повезло, что я могу играть за этот великий клуб. Теперь мы хотим завершить турнир как можно лучше и завоевать ещё один трофей.

ПСЖ разгромил «Реал» со счётом 4:0 и сыграет в финале Клубного ЧМ против лондонского «Челси».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 08:29
Против поистине топ-команды?
Не хочу принижать значимость победы ПСЖ, но и завышать в сравнении с якобы топовым Реалом прямо сейчас тоже неуместно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:53
Руис просто хорошо делает свою работу
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:45
Надругался над Реалом .
112910415
112910415
сегодня в 06:17
человек, который поработал хорошо !
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:16
Хороший матч получился... но с Челси будет сложнее играть...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:42
Руис провёл отличный матч..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:24, ред.
Молодец Руис. Прямо, по простому и без излишеств.
Как сказал Петр Первый: " У подчинённых должен быть вид лихой и при*урковатый, дабы уразумением своим не смущать начальство ( Энрике) " )))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:19
Ага, помогать команде. Пусть радуется, что у него залетел мяч.
Там он как жадина сыграл, когда забивал второй гол, там Хвича просил пас.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:17
Надо сказать , что в этом матче Руис помог довольно существенно...
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