Руис — о своём дубле в матче с «Реалом»: «Просто стараюсь помогать команде»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис подвёл итоги полуфинального матча Клубного чемпионата мира против мадридского «Реала».
Я просто стараюсь помогать команде. Рад, что забил два гола и мы победили. Стараюсь делать всё возможное, выполнять то, что просит от меня тренер. Мне очень повезло, что я могу играть за этот великий клуб. Теперь мы хотим завершить турнир как можно лучше и завоевать ещё один трофей.
ПСЖ разгромил «Реал» со счётом 4:0 и сыграет в финале Клубного ЧМ против лондонского «Челси».
Не хочу принижать значимость победы ПСЖ, но и завышать в сравнении с якобы топовым Реалом прямо сейчас тоже неуместно.
Не хочу принижать значимость победы ПСЖ, но и завышать в сравнении с якобы топовым Реалом прямо сейчас тоже неуместно.
Как сказал Петр Первый: " У подчинённых должен быть вид лихой и при*урковатый, дабы уразумением своим не смущать начальство ( Энрике) " )))
Как сказал Петр Первый: " У подчинённых должен быть вид лихой и при*урковатый, дабы уразумением своим не смущать начальство ( Энрике) " )))
Там он как жадина сыграл, когда забивал второй гол, там Хвича просил пас.
Там он как жадина сыграл, когда забивал второй гол, там Хвича просил пас.