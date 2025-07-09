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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2025/2026

«Ювентус» хочет продлить аренду Коло Муани

вчера, 23:11

«Ювентус» хочет оставить арендованного нападающего «Пари Сен-Жермен» Рандаля Коло Муани у себя.

По данным источника, туринцы предложили ПСЖ повторную аренду игрока с обязательным выкупом за 40 млн евро через год. Утверждается, что парижане могут всерьёз рассмотреть такой вариант.

В 2025 году 26-летний игрок провёл 16 матчей в чемпионате Италии, забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Также сегодня стало известно о том, что «старая синьора» собирается купить Карима Адейеми у дортмундской «Боруссии».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:35
Если ПСЖ отдаст еще в аренду,надо брать.
dd8qx6n2qarc
dd8qx6n2qarc
сегодня в 03:29
ПСЖ он пока особо и не нужен
Гость
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