«Ювентус» хочет продлить аренду Коло Муани

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вчера, 23:11

«Ювентус» хочет оставить арендованного нападающего «Пари Сен-Жермен» у себя.

По данным источника, туринцы предложили ПСЖ повторную аренду игрока с обязательным выкупом за 40 млн евро через год. Утверждается, что парижане могут всерьёз рассмотреть такой вариант.

В 2025 году 26-летний игрок провёл 16 матчей в чемпионате Италии, забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Также сегодня стало известно о том, что «старая синьора» собирается купить Карима Адейеми у дортмундской «Боруссии».