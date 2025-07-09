Нападающий Анхель Корреа ушёл из мадридского «Атлетико», в котором играл с 2015 года.
Как сообщает официальный сайт «матрасников», 30-летний футболист подписал контракт с мексиканским клубом «Тигрес».
За свою карьеру в Мадриде аргентинец провёл 469 матчей во всех турнирах, в которых забил 88 голов и отдал 65 голевых передач.
Ранее информацию о трансфере подтверждал главный тренер «Тигреса» Гуидо Писарро.
Кроме того, он редко даёт результат. Считаю, что Атлетико должен расстаться с многолетним тренером Симеоне. Он сделал много, но ситуация очевидна.
Кроме того, он редко даёт результат. Считаю, что Атлетико должен расстаться с многолетним тренером Симеоне. Он сделал много, но ситуация очевидна.
Удачи в будущем!
Удачи в будущем!