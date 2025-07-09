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Корреа ушёл из «Атлетико» спустя 10 лет пребывания в клубе

вчера, 20:29

Нападающий Анхель Корреа ушёл из мадридского «Атлетико», в котором играл с 2015 года.

Как сообщает официальный сайт «матрасников», 30-летний футболист подписал контракт с мексиканским клубом «Тигрес».

За свою карьеру в Мадриде аргентинец провёл 469 матчей во всех турнирах, в которых забил 88 голов и отдал 65 голевых передач.

Ранее информацию о трансфере подтверждал главный тренер «Тигреса» Гуидо Писарро.

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Все комментарии
R B
R B ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 00:51
Ага, никогда такого не было, и вот опять
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:58
Все когда-то заканчивается, закончилось и время Корреа. Нечего жалеть, вышел срок и у некоторых других игроков. Мне кажется, в работе Атлетико пришло время многое обновить или поменять. В какой футбол играет команда? Он слишком сложный и не нравится болельщикам
Кроме того, он редко даёт результат. Считаю, что Атлетико должен расстаться с многолетним тренером Симеоне. Он сделал много, но ситуация очевидна.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:53
Спасибо за всё!
Удачи в будущем!
drug01
drug01
вчера в 20:34
10 лет поиграть и сменить команду... Это?
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