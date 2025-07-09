Корреа ушёл из «Атлетико» спустя 10 лет пребывания в клубе

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вчера, 20:29

Нападающий ушёл из мадридского «Атлетико», в котором играл с 2015 года.

Как сообщает официальный сайт «матрасников», 30-летний футболист подписал контракт с мексиканским клубом «Тигрес».

За свою карьеру в Мадриде аргентинец провёл 469 матчей во всех турнирах, в которых забил 88 голов и отдал 65 голевых передач.

Ранее информацию о трансфере подтверждал главный тренер «Тигреса» Гуидо Писарро.