Балотелли может вернуться в Италию

Исходя из утверждений итальянских СМИ, нападающий «Ниццы» Марио Балотелли близок к возвращению в Италию.



Сообщается, что руководство «Наполи» проявляет интерес к 27-летнему футболисту. Предполагается, что форвард может присоединиться к неаполитанцам бесплатно, так как действующее соглашение игрока с французским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Балотелли сейчас находится в прекрасной форме, на счету у Марио 33 гола в 49 матчах за «Ниццу».



Ранее Марио Балотелли признался, что хочет выступать за сильный клуб.