Габулов: «Перейдя в „Брюгге“, осуществил мечту поиграть в Европе»

Вратарь Владимир Габулов поделился эмоциями от своего перехода из тульского «Арсенала» в «Брюгге».

«Спасибо президенту ПФК „Арсенал“ Гураму Аджоеву за то, что пригласил меня в команду, а сейчас не стал препятствовать моему переходу и позволил реализовать давнюю мечту - играть в европейском клубе.

Переход в „Брюгге“ для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни.

Спасибо болельщикам за поддержку в каждом матче! И за персональную поддержку тоже, я всегда ее чувствовал, выходя на поле. Этот год в „Арсенале“ был действительно запоминающимся. И частичка моего сердца навсегда останется в Туле», — написал Габулов в своем Instagram.