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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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Габулов: «Перейдя в „Брюгге“, осуществил мечту поиграть в Европе»

сегодня, 17:50

Вратарь Владимир Габулов поделился эмоциями от своего перехода из тульского «Арсенала» в «Брюгге».

«Спасибо президенту ПФК „Арсенал“ Гураму Аджоеву за то, что пригласил меня в команду, а сейчас не стал препятствовать моему переходу и позволил реализовать давнюю мечту - играть в европейском клубе. 

Переход в „Брюгге“ для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни. 

Спасибо болельщикам за поддержку в каждом матче! И за персональную поддержку тоже, я всегда ее чувствовал, выходя на поле. Этот год в „Арсенале“ был действительно запоминающимся. И частичка моего сердца навсегда останется в Туле», — написал Габулов в своем Instagram.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 19:45
свалил - и радуется, настоящий патриот!
Фата лист
Фата лист
сегодня в 19:42
Не о такой Европе мечтают...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:34
Сейчас Габулов блеснет в Брюгге, и в следующий сезон его купит какой-нибудь Арсенал мильенов за 100.
shtair
shtair
сегодня в 19:30
наши в Европе
ожидание - Смолов Кокорин Дзагоев
реальность-Габулов
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:52
И мы за тебя очень рады, Владимир! Ты это заслужил всей своей неплохой карьерой. Да, немало клубов на своем веку сменил Габулов) Успехов и отличной игры ему в Бельгии!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 18:47
В жизни для Володи, да. В РоссИЮ он, думаю, навсегда не вернётся.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:46
Чемпионат в Бельгии попроще будет, подольше можно поиграть.
Schalke-04
Schalke-04
сегодня в 18:38
Неожиданный трансфер.
VIPded
VIPded
сегодня в 18:35
Подвезло Володе!
Гражданин России
Гражданин России
сегодня в 18:23
Володя-представитель того прекрасного поколения, которое драло во все щели Англию и Голландию, и которое не является детями лимита.
Филипповых
Филипповых
сегодня в 18:19
Неожиданно, Габулов в Брюгге - очень любопытно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:06
Россия и так в Европе. Другое дело, что в еврокубки Арсеналу труднее попасть, чем Брюгге...
vka1970
vka1970
сегодня в 18:02
Володя, по знакомству Дзюбу пристрой там куда нибудь, а то прирастёт дубравой к скамейке.Газпром так с ним не договаривался.
cska.78
cska.78
сегодня в 17:55
Владимир, удачи!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 17:55
может ему что-то и удастся
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