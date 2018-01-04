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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 1.25 5.95 11
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.6 3 2.85
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12.5 6.3 1.21
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте Фонбет 1.75 3.32 5.5
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Боевая ничья в матче «Арсенала» и «Челси»

сегодня, 00:36
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче 22-го тура АПЛ «Арсенал» и «Челси» не выявили сильнейшего.

Лондон, стадион «Эмирейтс».

«Арсенал» - «Челси» - 2-2  (0:0)
Голы: Уилшир 63, Бельерин 90+2Азар 67 (пен), Алонсо 84.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Холдинг, Бельерин, Чемберс (Уолкотт 88), Джака, Мэйтленд-Найлс, Озил, Уилшир, Санчес, Ляказетт (Уэлбек 80).
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Мозес (Дзаппакоста 56), Азар (Виллиан 82), Фабрегас (Дринкуотер 71), Канте, Бакайоко, Алонсо, Мората.
Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Уилшир 31, Фабрегас 43, Холдинг 53, Озил 67, Куртуа 89.

Судья: Энтони Тэйлор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

Главное лондонское не дерби

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Все комментарии
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 07:09
Сожалею что не видел этот матч,и судя по коментам была битва...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:18
Да, это было действительно зрелище! Спасибо обоим командам за это футбольное представление) В матчах с участием Арсенала частенько бывает очень весело и интересно. Вот за это мы и любим английский футбол! Респект обоим коллективам за бескомпромиссность и борьбу до самых последних секунд.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:45
Сорвалась победа
Nety-net
Nety-net ответил ROMA DROGBA
сегодня в 05:22
Бомбардир это просто провал, и ответы не под сообщением, это тоже провал
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 05:22
Сколько моментов было и у тех и у других первый там с нулями второй с голами )
Но матч бомба прям!
Щёчка коалы
Щёчка коалы ответил MALOVAR
сегодня в 03:54
MALOVAR:
Меня не столько Мората ,сколько Азар задел ,своим падением ,какбудто ему в грудь с двух ног обрушили ,просто упал замертво .ну был контакт ,но игра то тоже была,играй,может и выиграли бы ,честно
пора уже нам пообщаться
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:48
Нормальный для нас счет) Но как же отскакивают порой на последних минутах)
Щёчка коалы
Щёчка коалы ответил Kirill Erokhin
сегодня в 03:46
Kirill Erokhin:
Конечно куда интереснее смотреть на бессмысленно перекатывание мяча в центре поля, без особых событий, и валянием по 10 минут на поле с требованием пенальти или штрафного чем нормальный мужской футбол, ну если нравится смотрите дальше ваш балет, а фанаты АПЛ лучше будут смотреть на настоящий футбол чем на представление в исполнении Роналду и Суареса.
Роналду и Суарес из АПЛ в Ла-Лигу пришли кстати))))))
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 03:23
Порезвились
Limp Bizkit
Limp Bizkit
сегодня в 02:53
верните старый облик сайта....
бесит это ваше ноу-хау....
.авно редкосное(
Limp Bizkit
Limp Bizkit ответил СПАРТАК М БОРУССИЯ Д
сегодня в 02:51
СПАРТАК М БОРУССИЯ Д:
Это была лучшая игра в АПЛ в этом сезоне.
я так понимаю вы больше игр не видели в этом сезоне
Portsmouth
Portsmouth
сегодня в 02:36
Замечательный матч, спасибо командам.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:29
Отличный футбол от обоих команд не то что унылая тити-така католоского физрука. Судий опять были против Арсенала но они выстояли. Браво кананиры!
MALOVAR
MALOVAR ответил СПАРТАК М БОРУССИЯ Д
сегодня в 02:21
ну это эмоции,сопрягаемые с охами и ахами комментаторов ,я,в свою очередь ,большого футбола не увидел ,был размен ,в конце и не понятные решения судьи
СПАРТАК М БОРУССИЯ Д
СПАРТАК М БОРУССИЯ Д
сегодня в 02:13
Это была лучшая игра в АПЛ в этом сезоне.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Рoнальдиньo
сегодня в 02:10
Рoнальдиньo:
Две никому не интересные команды из бей беги лиги играли в непонятно что. Скучно. После Ла-Лиги смотреть унылую АПЛ невозможно.
Конечно куда интереснее смотреть на бессмысленно перекатывание мяча в центре поля, без особых событий, и валянием по 10 минут на поле с требованием пенальти или штрафного чем нормальный мужской футбол, ну если нравится смотрите дальше ваш балет, а фанаты АПЛ лучше будут смотреть на настоящий футбол чем на представление в исполнении Роналду и Суареса.
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил ст_прапорщик
сегодня в 02:00
ст_прапорщик:
наверное таки да! Так как не знаю ВАС лично)))
знаешь)
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Рoнальдиньo
сегодня в 01:59
Рoнальдиньo:
а со мной расстанешься с удовольствием?
наверное таки да! Так как не знаю ВАС лично)))
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил The Frei
сегодня в 01:55
The Frei:
Трансферами Конте занимается, Абрамович предлогал 200+ млн.евро на Неймара, а Конте отказался.
Аркадьич имеет свойство вмешиваться, и покупать кого хочет именно он. Так было например с Торресом. Я бы сейчас от Фернандо не отказался
The Frei
The Frei ответил benderivan
сегодня в 01:49
benderivan:
Эй, Абрамович, трансферное окно уже открыто, покупай напа, не стесняйся.
Трансферами Конте занимается, Абрамович предлогал 200+ млн.евро на Неймара, а Конте отказался.
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил ROMA DROGBA
сегодня в 01:43
ROMA DROGBA:
Да понятно, но это всяко лучше, чем терпеть, когда прикроют старый соккер
ну, это твой выбор! Были тут парни из ваших - мой друг кстати - Пенс Dark Blue? И с Вулвичами я дружу и с Ливерными, жаль бросить! и какой, едри его медь, БОМБОРДИР?!?! Там нет моих друзей, и там все трезвенники)))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 01:38
Меня не столько Мората ,сколько Азар задел ,своим падением ,какбудто ему в грудь с двух ног обрушили ,просто упал замертво .ну был контакт ,но игра то тоже была,играй,может и выиграли бы ,честно
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил ст_прапорщик
сегодня в 01:33
ст_прапорщик:
да ну на фиг!!!
Да понятно, но это всяко лучше, чем терпеть, когда прикроют старый соккер
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответил Foxes
сегодня в 01:33
Foxes:
Читай ниже.
Спасибо
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил ROMA DROGBA
сегодня в 01:32
ROMA DROGBA:
Я сижу на соккере с восьмого года, хоть зарегался не сразу. Думаю, для всех небезразличных уйти на Бомбардир будет неплохой идеей
да ну на фиг!!!
dark_akex
dark_akex
сегодня в 01:31
Достойная битва двух команд.
benderivan
benderivan
сегодня в 01:30
Эй, Абрамович, трансферное окно уже открыто, покупай напа, не стесняйся.
Foxes
Foxes ответил Klopp_OUT
сегодня в 01:30
Klopp_OUT:
Кто подскажет как перейти на старую версию сайта? А то у меня только какашная версия этого сайта
Читай ниже.
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил dimagas1
сегодня в 01:29
dimagas1:
Не смотри)))Или еще глаза можно выколоть)))
колю уже
cska plus
cska plus
сегодня в 01:29
Мощная игра.
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