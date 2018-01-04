Боевая ничья в матче «Арсенала» и «Челси»

В матче 22-го тура АПЛ «Арсенал» и «Челси» не выявили сильнейшего.
Лондон, стадион «Эмирейтс».
«Арсенал» - «Челси» - 2-2 (0:0)
Голы: Уилшир 63, Бельерин 90+2 — Азар 67 (пен), Алонсо 84.
«Арсенал»: Чех, Мустафи, Холдинг, Бельерин, Чемберс (Уолкотт 88), Джака, Мэйтленд-Найлс, Озил, Уилшир, Санчес, Ляказетт (Уэлбек 80).
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Мозес (Дзаппакоста 56), Азар (Виллиан 82), Фабрегас (Дринкуотер 71), Канте, Бакайоко, Алонсо, Мората.
Главный тренер: Антонио Конте.
Предупреждения: Уилшир 31, Фабрегас 43, Холдинг 53, Озил 67, Куртуа 89.
Судья: Энтони Тэйлор.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.