Венгер: «Мы увидели хороший футбол и плохие судейские решения»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер остался недоволен судейством после матча 22-го тура АПЛ с «Челси» (2:2).

«Это был прекрасный матч. И снова было принято решение не в нашу пользу, мы должны это учитывать во время своей подготовки. Мы увидели хороший футбол и, к сожалению, плохие судейские решения. Я не хочу углубляться в это, потому что меня расстраивает такое. Пенальти на Азаре? Это несерьезно.

Мы провели три матча за шесть дней, и вы могли увидеть, что команда отдала все силы. У нас напряженный график, а также плохие судейские решения, но „Арсенал“ несмотря ни на что показывает красивую игру».