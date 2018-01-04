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Венгер: «Мы увидели хороший футбол и плохие судейские решения»

сегодня, 08:34
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер остался недоволен судейством после матча 22-го тура АПЛ с «Челси» (2:2).

«Это был прекрасный матч. И снова было принято решение не в нашу пользу, мы должны это учитывать во время своей подготовки. Мы увидели хороший футбол и, к сожалению, плохие судейские решения. Я не хочу углубляться в это, потому что меня расстраивает такое. Пенальти на Азаре? Это несерьезно.

Мы провели три матча за шесть дней, и вы могли увидеть, что команда отдала все силы. У нас напряженный график, а также плохие судейские решения, но „Арсенал“ несмотря ни на что показывает красивую игру».

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Все комментарии
hoper
hoper
сегодня в 13:07
Матч был хороший.Но судейка подпортил впечатление.Причём ошибался он в обе стороны.Поплыл одним словом
Romeo 777
Romeo 777 ответил aNOOBis
сегодня в 11:20
aNOOBis:
Контакт то был, МИНИМАЛЬНЫЙ. Когда Жиру или Кэроллу ворот на футболке рвут на стандартах в штрафной или обе руки на плечи ложат, чтобы выпрыгнуть не дать, это в порядке вещей, это борьба, это не пенальти (с чего бы?), все к этому привыкли А Азар то за 6 метров не может избежать выставленной ноги в штрафной, то от тычка в шипованную часть бутсы валится как бакинский комиссар



Вся суть в том, что 99% игроков в такой ситуации при этом контакте бы упали так же...А говоря о порванных футболках, мало когда на это обращают внимание. Косте тоже 2 раза рвали футболки на стандартах, Азара лупили по ногам до крови, и хоть бы что...
Klasse
Klasse
сегодня в 10:43
Опять ноет, старый ишак. На пенсию пора давно.
aNOOBis
aNOOBis ответил Romeo 777
сегодня в 10:16
Romeo 777:
https://buildgif.com/data/1/0/4/2/8/7/6.gif? очки уже походу нужны Венгеру, возраст как никак.
Контакт то был, МИНИМАЛЬНЫЙ. Когда Жиру или Кэроллу ворот на футболке рвут на стандартах в штрафной или обе руки на плечи ложат, чтобы выпрыгнуть не дать, это в порядке вещей, это борьба, это не пенальти (с чего бы?), все к этому привыкли

А Азар то за 6 метров не может избежать выставленной ноги в штрафной, то от тычка в шипованную часть бутсы валится как бакинский комиссар
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 10:10
Даже в детской женской футбольной лиге такой пенальти никто не свистнет. Сам Тейлор в той же самой игре подобный контакт игнорировал не раз. А потом: никогда такого не было и, вот, опять
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:09
https://buildgif.com/data/1/0/4/2/8/7/6.gif? очки уже походу нужны Венгеру, возраст как никак.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:37
Согласен с Венгером
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