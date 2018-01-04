Венгер: «Мы увидели хороший футбол и плохие судейские решения»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер остался недоволен судейством после матча 22-го тура АПЛ с «Челси» (2:2).
«Это был прекрасный матч. И снова было принято решение не в нашу пользу, мы должны это учитывать во время своей подготовки. Мы увидели хороший футбол и, к сожалению, плохие судейские решения. Я не хочу углубляться в это, потому что меня расстраивает такое. Пенальти на Азаре? Это несерьезно.
Мы провели три матча за шесть дней, и вы могли увидеть, что команда отдала все силы. У нас напряженный график, а также плохие судейские решения, но „Арсенал“ несмотря ни на что показывает красивую игру».
Вся суть в том, что 99% игроков в такой ситуации при этом контакте бы упали так же...А говоря о порванных футболках, мало когда на это обращают внимание. Косте тоже 2 раза рвали футболки на стандартах, Азара лупили по ногам до крови, и хоть бы что...
Вся суть в том, что 99% игроков в такой ситуации при этом контакте бы упали так же...А говоря о порванных футболках, мало когда на это обращают внимание. Косте тоже 2 раза рвали футболки на стандартах, Азара лупили по ногам до крови, и хоть бы что...
А Азар то за 6 метров не может избежать выставленной ноги в штрафной, то от тычка в шипованную часть бутсы валится как бакинский комиссар
А Азар то за 6 метров не может избежать выставленной ноги в штрафной, то от тычка в шипованную часть бутсы валится как бакинский комиссар