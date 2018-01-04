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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.5 3 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12 6.1 1.22
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Будогосский: «За первую часть сезона арбитрам поставлю оценку „удовлетворительно“»

сегодня, 13:46

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу арбитров в первой части сезона РФПЛ.

«Если выбирать между „удовлетворительно“ и „неудовлетворительно“, то остановлюсь на первом варианте. Мы очень критично относимся к своей работе и признаем, что есть моменты, которые настораживают. В частности, у нас неудачно сложился ноябрь. Арбитрами в этом месяце было допущено много ошибок. Это стало неожиданностью для нас, и еще предстоит разобраться, почему это произошло.

Моя версия – усталость рефери. Причем, не физическая – наши судьи готовы очень хорошо, - а психологическая. Люди просто не успевают восстановиться! Чемпионат России становится все сложнее. У меня, поверьте, есть, с чем сравнивать. Раньше, в период моего судейства, были „проходные“ матчи, когда уровень соперников различался очень сильно. Сейчас же таких просто нет! Мы часто подолгу думаем, на какую игру назначить молодого арбитра, который дебютирует в РФПЛ, чтобы он мог раскрыть свои лучшие качества».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предложил реформировать комитет судейства и инспектирования РФС.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:27
Ну то есть на троечку! Это с натяжкой, на самом деле) Стоит признать, что на большее наши судьи не наработали.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:30
Могли больше срубить. Поэтому только "удовлетворительно".
Chuhanesburg
Chuhanesburg
сегодня в 14:27
А он весь сезон всем удовлетворительно ставил, больше других оценок не знает, прям как анекдот про 63))
Казанский
Казанский ответил mangoх12
сегодня в 14:22
mangoх12:
Колян поклонник Будогосского - Мутко)
Будогосский,Мутко и ВЭБ-банк в роли Тугарина)))
Saang
Saang
сегодня в 14:19
Ну то что Вилков, Мешков и Кукуян кое-кого удовлетворили сомнению-то не подлежит...
mangoх12
mangoх12 ответил Казанский
сегодня в 14:19
Казанский:
Гинер в шоке)))
Колян поклонник Будогосского - Мутко)
Goal2
Goal2
сегодня в 14:14
я поставлю 5++ только за то, что гинер заговорил как дедушка Ленин хахахахаха
Faustello
Faustello
сегодня в 14:11
И тут надо было добавить налоговую отчётность всей шайки с великолепными показателями роста доходности )))
cska.78
cska.78
сегодня в 14:10
Ты держись, а то Федуну тяжко без тебя будет :)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:06
Как же тяжело оторвать коррупционера от прибыльной кормушки...
Nikola45
Nikola45
сегодня в 13:59
Моя версия – усталость рефери.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1030401.shtml

А у меня она совсем другая!
Достало ваше судейство! Да и такое судейство мина для команд выступающих в Еврокубках! Что хорошо показал на себе Спартак!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 13:56
Ну а как по другому , с задачей поставленной Мутко справились практически на "отлично", хотя это было слишком явно поэтому два снял))
Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:52
Учитывая что все свои "премиальные" судьи отработали честно то и оценку можно дать повыше между хорошо и отлично...
Казанский
Казанский
сегодня в 13:50
Гинер в шоке)))
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