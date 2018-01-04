Будогосский: «За первую часть сезона арбитрам поставлю оценку „удовлетворительно“»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу арбитров в первой части сезона РФПЛ.

«Если выбирать между „удовлетворительно“ и „неудовлетворительно“, то остановлюсь на первом варианте. Мы очень критично относимся к своей работе и признаем, что есть моменты, которые настораживают. В частности, у нас неудачно сложился ноябрь. Арбитрами в этом месяце было допущено много ошибок. Это стало неожиданностью для нас, и еще предстоит разобраться, почему это произошло.

Моя версия – усталость рефери. Причем, не физическая – наши судьи готовы очень хорошо, - а психологическая. Люди просто не успевают восстановиться! Чемпионат России становится все сложнее. У меня, поверьте, есть, с чем сравнивать. Раньше, в период моего судейства, были „проходные“ матчи, когда уровень соперников различался очень сильно. Сейчас же таких просто нет! Мы часто подолгу думаем, на какую игру назначить молодого арбитра, который дебютирует в РФПЛ, чтобы он мог раскрыть свои лучшие качества».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предложил реформировать комитет судейства и инспектирования РФС.