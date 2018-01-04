Пресс-служба «Баварии» сообщает, что нападающий команды Роберт Левандовски вернулся к тренировкам.



29-летний форвард на протяжении нескольких недель испытывал дискомфорт в коленной чашечке, из-за чего пропустил часть зимних сборов со своей командой. Однако здоровью форварда больше ничего не угрожает, Левандовски вернулся к полноценным тренировкам с основным составом команды.



В этом сезоне у Роберта на счету 15 голов в 17 матчах.



Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски по окончании карьеры может стать гонщиком.