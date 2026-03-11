Top.Mail.Ru
Американские конгрессмены требуют от ФИФА снизить цены на билеты ЧМ-2026

вчера, 22:26

Депутаты Конгресса США направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием удешевить билеты на ЧМ-2026, обвинив организацию в превращении турнира в продукт только избранных болельщиков.

Инициатор письма — конгрессвумен Сидни Камлагер-Дов, всего же подписи поставили 68 ее коллег. Они критикуют динамическое ценообразование, впервые применяемое ФИФА: цены растут в зависимости от спроса, остатков билетов и популярности матча, достигая на вторичном рынке рекордных высот.

«Крайне высокий спрос не повод для грабежа на самом популярном спортивном событии планеты», — говорится в письме от 10 марта. Депутаты требуют пересмотреть политику, вернуть статичные цены, выделить больше доступных билетов и поддержать фан-фестивали в странах-хозяевах (США, Канада, Мексика). ФИФА на этот письмо пока не ответила.

Перевод с tribalfootball.com Фото: Luis Cortes / Reuters
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 06:35
Да уж! ФИФА во главе с лысым в этом году что-то сильно распахнула свой карман. Требования вполне объективные и обоснованные. Жаль только, что это исходит из демократического крыла Палаты представителей, и оранжевый, в рот которому только и заглядывает ненасытный инфантино, на подобные заявления даже внимание не обратит.
d49nbfkgycxw
d49nbfkgycxw
сегодня в 05:06
Хоть какая-то здравая мысль от конгрессменов
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:58
Так оказывается высокие цены на билеты это дело ФИФЫ? Ещё не факт, что чемпионат мира состоится.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:48
И не в спортивном плане - чемпионат обещает быть интересным...)
Гость
Отправить
 