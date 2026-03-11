Американские конгрессмены требуют от ФИФА снизить цены на билеты ЧМ-2026

Депутаты Конгресса США направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием удешевить билеты на ЧМ-2026, обвинив организацию в превращении турнира в продукт только избранных болельщиков.
Инициатор письма — конгрессвумен Сидни Камлагер-Дов, всего же подписи поставили 68 ее коллег. Они критикуют динамическое ценообразование, впервые применяемое ФИФА: цены растут в зависимости от спроса, остатков билетов и популярности матча, достигая на вторичном рынке рекордных высот.
«Крайне высокий спрос не повод для грабежа на самом популярном спортивном событии планеты», — говорится в письме от 10 марта. Депутаты требуют пересмотреть политику, вернуть статичные цены, выделить больше доступных билетов и поддержать фан-фестивали в странах-хозяевах (США, Канада, Мексика). ФИФА на этот письмо пока не ответила.