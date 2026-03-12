Педру Нету извинился за то, что толкнул болбоя в матче ПСЖ — «Челси»

Вингер «Челси» принес извинения мальчику, подающему мячи, во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Пари Сен-Жермен» (2:5).

Игрок толкнул болбоя, когда тот не спешил с возвращением мяча футболисту лондонского клуба. После этого вспыхнули эмоции между игроками обеих команд.

Я хочу сказать, что за ситуацию, которая произошла на поле, я хочу извиниться перед мальчиком, подающим мячи. Я уже поговорил с ним. В эмоциональной обстановке, когда мы проигрывали, я хотел забрать мяч.

Он держал мяч при себе, и я слегка толкнул его. Я не такой, это было в ​​пылу момента. Я подошел к нему, чтобы извиниться. Я отдал ему свою футболку, потому что такого не должно было произойти, и я действительно сожалею об этом.

Я хочу извиниться, потому что в пылу момента, в футболе, вы знаете, как это бывает. Вы испытываете много эмоций. Я хотел быстро получить мяч, поэтому слегка толкнул его. Я хотел сразу же извиниться.

В конце концов он подошел поговорить со мной, и от души посмеялся, потому что был рад, что я отдал ему футболку. Я извинился раз 35, мне действительно очень жаль, и я думаю, что он тоже понял, что произошло, поэтому был доволен ситуацией.

Я не понимал французского, но он что-то сказал, тоже смеясь, так что, я думаю, он понял, что я не такой, просто так бывает. Я волновался за него, поэтому мне действительно очень жаль.