Педру Нету извинился за то, что толкнул болбоя в матче ПСЖ — «Челси»

вчера, 11:29
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Вингер «Челси» Педру Нету принес извинения мальчику, подающему мячи, во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Пари Сен-Жермен» (2:5).

Игрок толкнул болбоя, когда тот не спешил с возвращением мяча футболисту лондонского клуба. После этого вспыхнули эмоции между игроками обеих команд.

Я хочу сказать, что за ситуацию, которая произошла на поле, я хочу извиниться перед мальчиком, подающим мячи. Я уже поговорил с ним. В эмоциональной обстановке, когда мы проигрывали, я хотел забрать мяч.

Он держал мяч при себе, и я слегка толкнул его. Я не такой, это было в ​​пылу момента. Я подошел к нему, чтобы извиниться. Я отдал ему свою футболку, потому что такого не должно было произойти, и я действительно сожалею об этом.

Я хочу извиниться, потому что в пылу момента, в футболе, вы знаете, как это бывает. Вы испытываете много эмоций. Я хотел быстро получить мяч, поэтому слегка толкнул его. Я хотел сразу же извиниться.

В конце концов он подошел поговорить со мной, и от души посмеялся, потому что был рад, что я отдал ему футболку. Я извинился раз 35, мне действительно очень жаль, и я думаю, что он тоже понял, что произошло, поэтому был доволен ситуацией.

Я не понимал французского, но он что-то сказал, тоже смеясь, так что, я думаю, он понял, что я не такой, просто так бывает. Я волновался за него, поэтому мне действительно очень жаль.

Варвар7
Варвар7
вчера в 14:36, ред.
А если бы за мальчика заступился бы например спортсмен - амбал толкнул бы Педру - опа... и нету Педры...)
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 12:41
Как он не получил даже жёлтой, понять не могу.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:36
Ну, это бессмысленная специальная затяжка времени от боллбоя была по указке Энрике, который это показал рукой, а боллбой стал там валяться и корчится...Кому как конечно, но эти самые боллбои не должны так поступать, их задача не провоцировать и тянуть время, а быстро вернуть мяч игрокам.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:03
...."à la guerre comme à la guerre !!!"- ответил малыш и сжёг футболку
не ту, тьфу ты Нету....!!!!!
......Мораль не обижайте тех, кто вам подаёт,кого вы сами приручили...!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:45
Игрок прав. Нечего время тянуть. Надеюсь, фифа обратит внимание и патжто проделки
Futurista
Futurista
вчера в 11:40
Педру веры Нету )...
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:40
На эмоциях чего только не натворишь
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:32
"Я не понимал французского, но он что-то сказал, тоже смеясь..."
---------
Мальчик: "Где Педры?"
Педро: "вот на футболке написано"
