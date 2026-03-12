Сенатор считает, что не стоит снимать запрет на продажу алкоголя

1773288420

вчера, 07:07

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина считает, что снятие запрета на продажу алкоголя на стадионах может привести к увеличению конфликтных ситуаций.

Хочется верить в цивилизованность, но, к сожалению, культура потребления у многих до сих пор оставляет желать лучшего. Свободный доступ к спиртному может повлечь за собой рост числа конфликтов и изменить атмосферу матча не в лучшую сторону. Чтобы футбол оставался семейным праздником, где важна трезвая голова, я считаю, что текущий запрет снимать не стоит — коммерческая выгода здесь не перевешивает риски.

Сенатор отметила, что тема возвращения алкоголя на стадионы является неоднозначной и что аргументы сторонников, которые связывают это с удобством для болельщиков и дополнительным доходом для клубов, понятны.

Однако, на мой взгляд, наше текущее законодательство выбрало верный приоритет — безопасность и комфорт всех категорий зрителей.

Ранее Министерство финансов РФ сообщило, что вопрос подготовки и внесения правок, позволяющих возобновить продажу пива на стадионах, остается на рассмотрении из-за межведомственных разногласий. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявлял о необходимости возвращения продажи пива на стадионы, а статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявлял, что Минфин поддерживает разрешение продажи пива на стадионах, но окончательное решение за правительством.

Продажа пива на спортивных объектах запрещена с 1 января 2005 года, за исключением периода проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе, Российской премьер-лиге и Минспорте, в то время как против такой инициативы выступают Минздрав и федеральный проект «Трезвая Россия».