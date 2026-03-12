Top.Mail.Ru
Сенатор считает, что не стоит снимать запрет на продажу алкоголя

вчера, 07:07

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина считает, что снятие запрета на продажу алкоголя на стадионах может привести к увеличению конфликтных ситуаций.

Хочется верить в цивилизованность, но, к сожалению, культура потребления у многих до сих пор оставляет желать лучшего. Свободный доступ к спиртному может повлечь за собой рост числа конфликтов и изменить атмосферу матча не в лучшую сторону. Чтобы футбол оставался семейным праздником, где важна трезвая голова, я считаю, что текущий запрет снимать не стоит — коммерческая выгода здесь не перевешивает риски.

Сенатор отметила, что тема возвращения алкоголя на стадионы является неоднозначной и что аргументы сторонников, которые связывают это с удобством для болельщиков и дополнительным доходом для клубов, понятны.

Однако, на мой взгляд, наше текущее законодательство выбрало верный приоритет — безопасность и комфорт всех категорий зрителей.

Ранее Министерство финансов РФ сообщило, что вопрос подготовки и внесения правок, позволяющих возобновить продажу пива на стадионах, остается на рассмотрении из-за межведомственных разногласий. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявлял о необходимости возвращения продажи пива на стадионы, а статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявлял, что Минфин поддерживает разрешение продажи пива на стадионах, но окончательное решение за правительством.

Продажа пива на спортивных объектах запрещена с 1 января 2005 года, за исключением периода проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе, Российской премьер-лиге и Минспорте, в то время как против такой инициативы выступают Минздрав и федеральный проект «Трезвая Россия».

Источник: itar-tass.com Фото: Сайт beerguide.ru
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:18
Злабодневен старый плакат - не правда ли ? )
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 11:01
У этого есть свои плюсы и минусы, свои нюансы, важно учесть реалии настоящего времени и оценить возможные эффекты.
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 10:57
Смешно. Все на стадион идут и заряжаются перед ним, и зная что там не продают заряжаются куда больше. А так на стадиончике сидишь пивко потягиваешь и нормально было бы. Да и футбол не был никогда семейным праздником и не будет.
shur
shur
вчера в 09:28
...стоишь в очереди (болеешь, не а плане футбола, а после "вчерашнего"!) , бац пиво закончилось,комфликт,мордобой,15 суток,
это Россия детка!!!
v4arr7egp8he
v4arr7egp8he
вчера в 09:23
Да уж.... по трезвянке хватает инцидентов, а под шафе их будет еще больше
uv5yvgm2xrmr
uv5yvgm2xrmr
вчера в 08:29
Ни хрена баба в бухле не понимает
Гость
