Отец олимпийского призера Филиппова видит у сына линию гладиатора

Старший тренер сборной России по ски-альпинизму Алексей Филиппов — отец Никиты Филиппова, серебряного призера Олимпийских игр в Италии и болельщика московского «Спартака», считает, что у его сына есть черты гладиатора.
Никита Филиппов ранее рассказывал, что он болеет за «Спартак» с детства.
Первый раз мы поехали с Никитой на матч «Спартака» в паузу между соревнованиями, было окно несколько дней, слетали с ним из Магнитогорска в Москву. Не помню сейчас точно, с кем команда играла. Посмотрели, на следующий день улетели. Но увлечение «Спартаком» было чуть раньше.
Вообще футбольная тематика, может быть, привита мной в какой-то степени, потому что я увлекался футболом. Из интересов были лыжи и футбол, хотя и любительское отношение, много читал литературы, и про Льва Яшина, и про Пеле, хотя также была книга про [хоккеиста] Уэйна Гретцки. Поэтому, возможно, это как-то повлияло. Да, у нас дядя является фанатом «Спартака». «Спартак», сами понимаете, как гладиатор, где-то такая линия и прослеживается. Когда он говорит, что вышел как на бой. Такой боевой дух, то, что нужно спортсмену, но опять же с хорошей психологической подготовкой. Важно обдуманно действовать в сложной ситуации.