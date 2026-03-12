Отец олимпийского призера Филиппова видит у сына линию гладиатора

1773303788

вчера, 11:23

Старший тренер сборной России по ски-альпинизму Алексей Филиппов — отец Никиты Филиппова, серебряного призера Олимпийских игр в Италии и болельщика московского «Спартака», считает, что у его сына есть черты гладиатора.

Никита Филиппов ранее рассказывал, что он болеет за «Спартак» с детства.