Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Отец олимпийского призера Филиппова видит у сына линию гладиатора

вчера, 11:23

Старший тренер сборной России по ски-альпинизму Алексей Филиппов — отец Никиты Филиппова, серебряного призера Олимпийских игр в Италии и болельщика московского «Спартака», считает, что у его сына есть черты гладиатора.

Никита Филиппов ранее рассказывал, что он болеет за «Спартак» с детства.

Первый раз мы поехали с Никитой на матч «Спартака» в паузу между соревнованиями, было окно несколько дней, слетали с ним из Магнитогорска в Москву. Не помню сейчас точно, с кем команда играла. Посмотрели, на следующий день улетели. Но увлечение «Спартаком» было чуть раньше.

Вообще футбольная тематика, может быть, привита мной в какой-то степени, потому что я увлекался футболом. Из интересов были лыжи и футбол, хотя и любительское отношение, много читал литературы, и про Льва Яшина, и про Пеле, хотя также была книга про [хоккеиста] Уэйна Гретцки. Поэтому, возможно, это как-то повлияло. Да, у нас дядя является фанатом «Спартака». «Спартак», сами понимаете, как гладиатор, где-то такая линия и прослеживается. Когда он говорит, что вышел как на бой. Такой боевой дух, то, что нужно спортсмену, но опять же с хорошей психологической подготовкой. Важно обдуманно действовать в сложной ситуации.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сенатор считает, что не стоит снимать запрет на продажу алкоголя
Вчера, 07:07
Американские конгрессмены требуют от ФИФА снизить цены на билеты ЧМ-2026
11 марта
Осимхен эмоционально отреагировал на баннер болельщиков «Галатасарая»
10 марта Фото
В Германии фанат отключил кабель системы ВАР, чтобы помешать арбитру
09 марта
Модрич пригласил 60 родственников и друзей на матч против «Интера»
08 марта
В Шотландии фанаты устроили беспорядки на поле после «Дерби Старой Фирмы»
08 марта
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:55
Ну теперь понятно, почему Никита болеет за Спартак - от "Линии Гладиатора" просто так не отойдешь...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 