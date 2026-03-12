Top.Mail.Ru
«Будё-Глимт» разгромил дома «Спортинг» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:56
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт3 : 0Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

Норвежский «Будё-Глимт» дома разгромил португальский «Спортинг» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Голы забили Сондре Фет (32, пенальти), Оле Бломберг (45+1) и Каспер Хог (71). Ворота «Будё» защищал российский вратарь Никита Хайкин.

Ответный матч состоится в Лиссабоне 16 марта.

Фото: УЕФА
particular
particular
сегодня в 08:23
Недооценённость, воротчик и результативность - залог вчерашнего успеха скандинавов... Молодццааа!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 07:54
Спортинг стал очередным клубом, который недооценил норвежца. Интересно, что будет дальше? Ведь уже сколько времени Будё Глимт опровергает прогнозы экспертов — и самозванцев, и профессионалов...
fwdt42wn3kbn
fwdt42wn3kbn
сегодня в 07:27
Ясно кто выиграет эту Лигу Чемпионов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:53, ред.
Браво Будё-Глимт!!!!!
Не знаю кто там тренер....но он достоин приза им. Ролана Гусева....
Португальцам не повезло с жеребьёвкой....так бывает...
Они как и Интер и Атлетико...и МС...столкнулись с чем то невиданным....веками лежавшим замороженным в льдах Норвегии....
Феномен Будё будет конечно изучаться философами от футбола ....в дальнейшем....но пока...а пока надо выстоять во втором матче противостояния.....
Удачи маленькой команде с большими результатами!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:48
Жалко Спортинг, хотя и болею за Будё, но в этой паре видеть обе команды в 1/4 было бы приятно, а то задолбали эти команды из топ-5, Спортинг в топ 8 попал, но никто и не заметил, так что кто бы не вышел из этой пары за вторых будет обидно
323rtu9e4hm4
323rtu9e4hm4
сегодня в 06:33
Офигеть можно что творят! Я думал со Спортингом будут проблемы- портиши обычно донельзя вязкие. А получилось проще чем с Интером. И ведь Буде уже который год уровень держит!
7m9jfp5saycz
7m9jfp5saycz
сегодня в 05:32
Надо продолжить хорошую традицию наличия российского вратаря в финале ЛЧ. А можно и сразу двух
амурец
амурец
сегодня в 02:49
молодцы норвеги, прям радуют
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:45
5 победа подряд в Лиге чемпионов.
прямо сейчас такой серии нет у таких топчиков, как Реал, ПСЖ, Челси, Барсы, Баварии, Арсенала, МанСити, Ливерпуля, Атлетико.
и каких соперников вынесли норвежцы.
МанСити. дважды Интера. Атлетико. Спортинг.
в 1/4 удобный Арсенал, который при проблемах начинает сыпаться и не умеет держаться под давлением.
желаю Буде Глимт идти до конца!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:55
Буде продолжает удивлять всех
Nenash
Nenash
сегодня в 01:23
Разошлись викинги.. 👍
матос
матос
сегодня в 01:19
Еще 1 скальп снят, красавв!
shur
shur
сегодня в 01:09
... норвежская сёмга - абыр вкусная!!!
lk_483777
lk_483777
сегодня в 01:08
Вот норвеги, вот машина! Очень интересно, до какой стадии могут дойти.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 01:06
Остановите этот Каток!))

Я если что с детства за Будё- глимт.))
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:02
Так и до финала могут дойти
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 01:02
Просто красаучиги! Надеюсь доберутся до финала!)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:57
С победой норвегов!)) уже никого не боятся))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:57
Ну держитесь все - Будё-Глимт идёт....)
