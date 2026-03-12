«Будё-Глимт» разгромил дома «Спортинг» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Норвежский «Будё-Глимт» дома разгромил португальский «Спортинг» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Голы забили Сондре Фет (32, пенальти), Оле Бломберг (45+1) и Каспер Хог (71). Ворота «Будё» защищал российский вратарь Никита Хайкин.
Ответный матч состоится в Лиссабоне 16 марта.
Не знаю кто там тренер....но он достоин приза им. Ролана Гусева....
Португальцам не повезло с жеребьёвкой....так бывает...
Они как и Интер и Атлетико...и МС...столкнулись с чем то невиданным....веками лежавшим замороженным в льдах Норвегии....
Феномен Будё будет конечно изучаться философами от футбола ....в дальнейшем....но пока...а пока надо выстоять во втором матче противостояния.....
Удачи маленькой команде с большими результатами!!!
прямо сейчас такой серии нет у таких топчиков, как Реал, ПСЖ, Челси, Барсы, Баварии, Арсенала, МанСити, Ливерпуля, Атлетико.
и каких соперников вынесли норвежцы.
МанСити. дважды Интера. Атлетико. Спортинг.
в 1/4 удобный Арсенал, который при проблемах начинает сыпаться и не умеет держаться под давлением.
желаю Буде Глимт идти до конца!!!
Я если что с детства за Будё- глимт.))
