Единая лига ВТБ скоординировала время финала Кубка с матчем РПЛ

вчера, 22:49

Единая лига ВТБ и РПЛ договорились развести по времени баскетбольный «Финал четырех» Winline Basket Cup и футбольный матч «Зенит» — «Краснодар» 12 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент лиги Сергей Кущенко.

Баскетбольный турнир пройдёт 10–12 апреля и станет не только спортивным, но и культурным событием с участием звёзд и артистов. Финал начнётся около 14:00, после его окончания стартует футбольный матч. Таким образом, у болельщиков будет возможность посетить или посмотреть оба мероприятия.