Единая лига ВТБ скоординировала время финала Кубка с матчем РПЛ

вчера, 22:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар11.04.2026 в 18:00 Не начался

Единая лига ВТБ и РПЛ договорились развести по времени баскетбольный «Финал четырех» Winline Basket Cup и футбольный матч «Зенит» — «Краснодар» 12 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент лиги Сергей Кущенко.

Баскетбольный турнир пройдёт 10–12 апреля и станет не только спортивным, но и культурным событием с участием звёзд и артистов. Финал начнётся около 14:00, после его окончания стартует футбольный матч. Таким образом, у болельщиков будет возможность посетить или посмотреть оба мероприятия.

Источник: itar-tass.com
v7atmkh34qwq
v7atmkh34qwq
сегодня в 05:07
Всё-таки бабло там большое, можно и подвигаться немного.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:50
Ну куда же без артистов и звёзд...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:58
А вот это очень правильно, что есть такое взаимодействие... Да здравствует взаимопонимание!!!
drug01
drug01
вчера в 22:59
Для болельщиков это очень важно!!!
Гость
