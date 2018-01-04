Моуриньо: «Я перестал вести себя как клоун на бровке, но не утратил страсть к игре»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не хочет походить на своих эмоциональных коллег по тренерскому цеху:

«Вы считаете, я утратил страсть к игре, раз я перестал вести себя как клоун на бровке?

Я предпочитаю вести себя по-взрослому, это лучше и для моей команды, и для меня. Не думаю, что стоит вести себя как сумасшедший на бровке. Что касается страсти, то она и так видна, видна по ежедневной работе и отдаче. Она не зависит от того, как ты ведешь себя перед камерами».

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» опасается, что Моуриньо покинет клуб по окончании сезона.