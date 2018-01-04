Бышовец: «Для Смолова в возможном переходе в „Зенит“ есть определённый риск»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Зенит» в обмен на полузащитника «сине-бело-голубых» Юрия Жиркова с доплатой со стороны клуба из Санкт-Петербурга:

«Если говорить о роли Смолова в „Краснодаре“, то это, безусловно, ведущий игрок своей команды. И для „Краснодара“ это не совсем удачный бартер. Что касается Федора, то при его переходе в „Зенит“, конечно, надо ориентироваться на национальную команду. Нужно ориентироваться на возможность использовать Смолова и Александра Кокорина вместе. Перспектива просматривается, но игроку надо учитывать, что и тренировочный процесс, и требования тренеров, и адаптация в новом коллективе — всегда сложная задача. И в преддверии чемпионата мира в этом есть определенный риск. От добра добра не ищут. Потому что Смолов в „Краснодаре“ показал себя лидером и, думаю, одним из лучших игроков российского чемпионата».