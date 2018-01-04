Бышовец: «Для Смолова в возможном переходе в „Зенит“ есть определённый риск»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Какая российская команда наиболее ярко проведет зимнюю трансферную кампанию?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 1.38 4.6 8.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти Фонбет 1.23 6 12.2
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер Фонбет 2.7 3.3 2.6
  • Главные новости
  • Все новости
00:52
Назван лучший африканский игрок в 2017 году15
00:51
«Реал» разобрался с «Нумансией»45
00:51
«Тоттенхэм» не сумел победить «Вест Хэм» при полном превосходстве на поле39
22:49
«Барселона» не сумела обыграть «Сельту» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании144
20:40
Три российских клуба попали в рейтинг ста самых финансово мощных клубов мира94
01:01
Снейдер ведёт переговоры с катарским клубом1
00:27
Вальверде признал, что матч с «Сельтой» мог закончиться победой любой из команд4
00:04
Главный тренер соперника сборной России на ЧМ - лучший наставник года в Африке4
23:56
«Видад Касабланка» - клуб года в Африке3
23:49
Арнаис о ничьей «Барселоны» с «Сельтой»: «Это хороший результат перед ответным матчем»2
23:40
«Боруссия» продолжает переговоры с МЮ по Мхитаряну6
23:25
Президент «Торино»: «Поражение от „Ювентуса“ не было причиной отставки Михайловича»1
23:12
Виллаш-Боаш: «Меня поразило отсутствие поддержки в „Челси“»8
22:57
«Шальке-04» арендовал у «Ювентуса» нападающего3
22:39
Агент: «Ни один турецкий клуб не делал запросов или предложений по Кришито»10
22:25
Агент хавбека «Барселоны» предложил услуги своего клиента «Милану»7
22:16
«Нумансия» - «Реал»: Бэйл сыграет с первых минут впервые с сентября4
22:06
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм»: стартовые составы4
21:35
Арнаис в «Барселоне» забил три мяча после трёх ударов в створ ворот8
21:21
Асприлья поприветствовал Мину в «Барселоне»4
21:01
«Шальке-04»: «Пьяца успешно прошёл медосмотр в клубе»2
20:54
«Арсенал» подписал 20-летнего защитника из Греции10
20:23
Гвидетти покинет «Сельту». Игрок проходит медосмотр в новом клубе3
20:10
«Сельта» - «Барселона»: Месси, Суарес и Иньеста пропускают матч2
19:56
В МЮ продлили сотрудничество с четырьмя футболистами14

Бышовец: «Для Смолова в возможном переходе в „Зенит“ есть определённый риск»

вчера, 21:11

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Зенит» в обмен на полузащитника «сине-бело-голубых» Юрия Жиркова с доплатой со стороны клуба из Санкт-Петербурга:

«Если говорить о роли Смолова в „Краснодаре“, то это, безусловно, ведущий игрок своей команды. И для „Краснодара“ это не совсем удачный бартер. Что касается Федора, то при его переходе в „Зенит“, конечно, надо ориентироваться на национальную команду. Нужно ориентироваться на возможность использовать Смолова и Александра Кокорина вместе. Перспектива просматривается, но игроку надо учитывать, что и тренировочный процесс, и требования тренеров, и адаптация в новом коллективе — всегда сложная задача. И в преддверии чемпионата мира в этом есть определенный риск. От добра добра не ищут. Потому что Смолов в „Краснодаре“ показал себя лидером и, думаю, одним из лучших игроков российского чемпионата».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Алдонин: «В идеале Смолову пора в Европу, но и „Зенит“ может стать для него новым вызовом»
Вчера, 17:51 8
Гинер vs Федун. Расширение или сокращение
Вчера, 13:00Станислав Горин в блоге За и против27
Булыкин: «Слова Гинера о „Локомотиве“ - ерунда»
03 января 120
Будогосский ответил Гинеру
03 января 86
Нигматуллин: «Если бы Габулов не перешел в „Брюгге“, жалел бы потом всю жизнь»
03 января 10
Габулов: «Перейдя в „Брюгге“, осуществил мечту поиграть в Европе»
03 января 36
Обсудить
Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 07:52
Гонит туфту какую-то, старичок ! Всем этим кокошам, федям и темам давно уже в футболе нужны только ДЕНЬГИ ! Предложат Смолову в 51ике красивую зарплату - рванет он в Питер пешком и даже без вещей ! А вот потом уже запоет старую песню о европейском топ-клубе и т. п. А то - " национальная команда" какая-то ! Умора!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 05:02
Риск есть в любом переходе, но в Зенит я бы точно Федору не советовал переходить.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 02:16
Новости о Смолове уже надоели.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:38
Кто не рискует тот не пьёт шампанское......в Твиге....в Монте Карло....))

Анатолий Фёдорович всю карьеру игрока провёл в одном клубе ....и другим советует..))

Давай Федя решайся......
Charismatic
Charismatic
вчера в 23:57
Конечно риск)) Его купят лишь для того, чтобы ослабить соперника за третье место и посадят на скамейку. В итоге из сборной сольют и из футбола. Всё как любит делать зенит.
ermak6448
ermak6448
вчера в 22:29
Не пугай дядя Толя.
фк ЗЕНИТ - Самый лучший клуб в России!!!
loko7
loko7
вчера в 22:09
Любой выбор Федора будет риском, поэтому ему надо определиться с ним.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 22:04
Пусть переходит
Морозовский
Морозовский
вчера в 21:44
Смолов - это уже анекдот ходячий.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:13
Зениту-2 такой игрок нужен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100