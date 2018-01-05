Тренера ДЮСШ ЦСКА пригласили в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне тренер ДЮСШ «армейцев» Элвер Рахимич получил приглашение из сборной Боснии и Герцеговины, которую вчера возглавил Роберт Просинечки. 41-летний босниец намерен совмещать две должности:

«Это неожиданная для меня новость. Мне вчера позвонили и сказали, что назначен в тренерский штаб сборной. После праздников буду разговаривать с клубом по вопросу совмещения должностей. У меня есть желание остаться в ЦСКА - сборная играет нечасто, поэтому будет возможность совмещать посты.

Это шаг в моей карьере. Я надеюсь, это будет успешный опыт. А в дальнейшем хотел бы возглавить взрослую команду».

Рахимич уже входил в тренерский штаб родной сборной во время бразильского мундиаля, а в 2015 году был назначен на должность скаута национальной команды.