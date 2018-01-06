Тосун: «Не терпится показать болельщикам „Эвертона“, каким футболистом я являюсь»

Новичок «Эвертона» Дженк Тосун рассчитывает как можно быстрее дебютировать в составе мерсисайдской команды:

«Здорово чувствовать себя игроком „Эвертона“. Я счастлив быть здесь и рад, что все прошло хорошо. Хочется приступить к игре за „Эвертон“ как можно скорее. Это великий клуб с большой историей и культурой. Не терпится показать болельщикам, каким футболистом я являюсь.

Премьер-Лига — сложный чемпионат, я это прекрасно понимаю, но моя физическая подготовка должна помочь. Кроме того, я одинаково хорошо пользуюсь обеими ногами и хорошо играю в штрафной.

Очень хочу сыграть бок о бок с новыми одноклубниками, могу многому научиться у игроков вроде Уэйна Руни. Они помогут мне забивать мячи. Сэм Эллардайс сыграл весомую роль в моем решении. Он сказал, что очень хочет видеть меня в команде».