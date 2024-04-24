Росси: «Месси и в 80 лет будет лучшим футболистом МЛС»

Экс-нападающий сборной Италии высказался о влиянии нападающего клуба «Интер Майами» на МЛС .

Если понаблюдать за его игрой, то можно понять, что он и в 80 лет будет лучшим футболистом МЛС . Всем нравится смотреть на него, поскольку он величайший игрок всех времен.

Ожидания от трансфера Месси в МЛС не имели ничего общего с выступлениями на поле – все дело в происходящем за его пределами. Речь шла о том, что Месси мог им дать за короткий период пребывания в чемпионате. Доходы от телевизионных прав взлетели до небес, все идет по плану.