Росси: «Месси и в 80 лет будет лучшим футболистом МЛС»

Экс-нападающий сборной Италии Джузеппе Росси высказался о влиянии нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси на МЛС.
Если понаблюдать за его игрой, то можно понять, что он и в 80 лет будет лучшим футболистом МЛС. Всем нравится смотреть на него, поскольку он величайший игрок всех времен.
Ожидания от трансфера Месси в МЛС не имели ничего общего с выступлениями на поле – все дело в происходящем за его пределами. Речь шла о том, что Месси мог им дать за короткий период пребывания в чемпионате. Доходы от телевизионных прав взлетели до небес, все идет по плану.
Но кто сможет заполнить пустоту в МЛС, когда он завершит карьеру? Думаю, это станет проблемой.
Росси прав. За игрой Месси приятно смотреть. То, что он делает - волшебно, а самое главное - непредсказуемо. У того же Роналду всё, как всегда, - замкнуть или выпросить пенальти, а затем отпраздновать в стиле срущего верблюда.
Росси прав. За игрой Месси приятно смотреть. То, что он делает - волшебно, а самое главное - непредсказуемо. У того же Роналду всё, как всегда, - замкнуть или выпросить пенальти, а затем отпраздновать в стиле срущего верблюда.