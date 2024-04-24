Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСША. МЛС 2024

Росси: «Месси и в 80 лет будет лучшим футболистом МЛС»

вчера, 18:26

Экс-нападающий сборной Италии Джузеппе Росси высказался о влиянии нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси на МЛС.

Если понаблюдать за его игрой, то можно понять, что он и в 80 лет будет лучшим футболистом МЛС. Всем нравится смотреть на него, поскольку он величайший игрок всех времен.

Ожидания от трансфера Месси в МЛС не имели ничего общего с выступлениями на поле – все дело в происходящем за его пределами. Речь шла о том, что Месси мог им дать за короткий период пребывания в чемпионате. Доходы от телевизионных прав взлетели до небес, все идет по плану.

Но кто сможет заполнить пустоту в МЛС, когда он завершит карьеру? Думаю, это станет проблемой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Артета о «Челси»: «Они заслужили победу в семи последних матчах»
Вчера, 01:00
Венгер: «Я хотел бы, чтобы Хави остался в „Барселоне“»
Вчера, 00:32
Фердинанд о возможном увольнении Почеттино: «Это было бы преступлением»
23 апреля
Мусиала назвал Беллингема своим хорошим другом
23 апреля
Де Бур объяснил, почему Гвардиоле не нравился Жоау Канселу
23 апреля
Капелло предположил, что Пикфорд «боится» мяча
23 апреля
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 01:23
Только я этого не увижу. Мне 24 го апреля, вчера, исполнилось 64. Все. До 80- ти очень далеко.Пусть живет.
амурец
амурец
вчера в 23:56
Его до 80 лет будут пиарить и давать ему липовые ЗМ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:57
80 лет говорит?!
это страшный сон роналду..
до 80 лет по любому лео догонит и перегонит рекорд по голам.
боюсь, так и будем смотреть, как роналду бегает в бангландеш и или бурунди, лишь бы статистику набит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:28
Так МЛС ещё никто не троллил...
Понятно что лига послабей нашей Медиалиги....но 80-тилетний капитан...)))
Elliada_
Elliada_
вчера в 20:23
Месси нет нужды играть даже до 40. Чего ради? Выиграл всё и не один раз. Добился всего, чего можно. Сейчас выступление в МЛС, как хобби. Главное - комфортная жизнь.

Росси прав. За игрой Месси приятно смотреть. То, что он делает - волшебно, а самое главное - непредсказуемо. У того же Роналду всё, как всегда, - замкнуть или выпросить пенальти, а затем отпраздновать в стиле срущего верблюда.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:54
    HeavenCanWait
    HeavenCanWait ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 19:25
    А твой протеже даже верблюжатину выиграть не может.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:07
    В 80 это через чур. Года два - три и на пенсию.)
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 19:05
    Ахахах) Некоторые с пеной у рта доказывали что 60-лига сейчас новая СуперЛига, а сами неустанно волнуются о новостях с другого континента)
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 19:03
      Capral
      Capral ответ Шишанутый (раскрыть)
      вчера в 18:45
      Так ведь он всё сказал, больше и не скажешь!!! Можно представить себе уровень турнира геникологов и проктологов, если в нем, лучший- даже в 80 лет!!! Одно слово- пенсионный фонд США... Свалка звездных старых 30нов.
      🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍
      нечитайло
      нечитайло
      вчера в 18:40
      вряд ли игрок такого уровня будет в этой команде
      Шишанутый
      Шишанутый
      вчера в 18:38
      Это красна речиво говорит о уровне Млс что играть там не сс кем. Гном там как с детьми в песочнице тупо наьевает на них стату.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       