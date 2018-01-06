«Брюгге» показал видео тренировок Габулова

Пресс-служба «Брюгге» опубликовала видео с тренировок на сборах голкипера Владимира Габулова. Напомним, что 34-летний футболист недавно присоединился к бельгийскому клубу.
|Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд
|1
|X
|2
|18:00
|Матч завершен
|Манчестер Сити
|4:1
|Бернли
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Норвич Сити
|-:-
|Челси
|7
|4.35
|1.45
|Испания. Примера 2017/2018, 18 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Атлетико М
|2:0
|Хетафе
|1.3
|4.6
|12
|18:15
|89’
|Валенсия
|2:1
|Жирона
|1.47
|4.3
|6.5
|22:45
|сегодня
|Севилья
|-:-
|Бетис
|1.47
|4.3
|6.5
|Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Милан
|1:0
|Кротоне
|1.27
|5.4
|11.5
|17:00
|Матч завершен
|Наполи
|2:0
|Верона
|1.09
|10.5
|21
|17:00
|Матч завершен
|СПАЛ
|2:5
|Лацио
|5.75
|4
|1.57
|20:00
|сегодня
|Рома
|-:-
|Аталанта
|1.85
|3.55
|4.2
|22:45
|сегодня
|Кальяри
|-:-
|Ювентус
|10.5
|5.1
|1.3
|Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Изер
|-:-
|Монако
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Нанси
|-:-
|Лион
|-
|-
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Пресс-служба «Брюгге» опубликовала видео с тренировок на сборах голкипера Владимира Габулова. Напомним, что 34-летний футболист недавно присоединился к бельгийскому клубу.