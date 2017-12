Голкипер «Шапекоэнсе», переживший авиакатастрофу, забил гол

Вратарь «Шапекоэнсе» Фоллманн выжил после авиакатастрофы, случившейся в 2016 году, однако лишился ноги. Бразильцу поставили протез, а месяц назад он приступил к тренировкам, намереваясь принять участие в Паралимпиаде.

Футболист сыграл в благотворительном матче, в котором приняли участие друзья главного тренера сборной Бразилии Тите и наставника «Коринтианса» Фабио Карилле.

Фоллманн, который после трагедии стал послом «Шапекоэнсе», забил гол протезом ноги на 18-й минуте встречи.

This is amazing.



Jackson Follman, the goalkeeper who lost his right leg in the Chapecoense airplane crash scored in a charity match in Brazil. pic.twitter.com/y0KtLCUD1O