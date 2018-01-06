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«Милан» добился минимальной победы над «Кротоне»

сегодня, 18:59
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб КротонеКротонеМатч завершен

«Милан» одержал победу над «Кротоне» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Милан» - «Кротоне» 1:0 (0:0)
Гол: Бонуччи 54.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье (Локателли 83), Билья, Бонавентура, Сусо, Кутроне (Калинич 76), Чалханоглу.
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.

«Кротоне»: Кордас, Сампиризи, Айети, Чеккерини, Мартелла, Роден (Крочиата 63), Барберис (Крагль 86), Мандрагора, Тротта. Будимир Стоян (Нванкво 76).
Главный тренер: Вальтер Дзенга.

Предупреждения: Мандрагора 21, Билья 44, Мартелла 90+3, Калинич 90+4.

Судья: Фабио Мареска.

В параллельном матче «Наполи» обыграл «Верону».

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Все комментарии
juchok
juchok ответил RussianHorse
сегодня в 19:50
RussianHorse:
Санчо с тобой хотел помириться, а ты опять колупаешь его...
сорри, не удержался!
VIPded
VIPded
сегодня в 19:44
С победой, россонери!!!
RussianHorse
RussianHorse ответил Bалерошка
сегодня в 19:42
Bалерошка:
кротоне почти как команда шахтер из Украина. они тоже называются кроты. великий Милан уже умеет побеждать сильные клубы из Лига Чемпионов!!! в народе говорят что два хороших человека это сила. но что делать когда их больше двух? спасатся бегством!!! давайте считать друзья. первая звезда непроходимый Бонуччо, второй мой единоверец турецкий Роналду Хасан Чалканоглу, третий будет преданный как буфон Доннаруммушка, четвертый новый Шевченка Андрей Сильва. четыре звезды дорогие мои. Получаится мы лучше чем коньяк арарат!!! сочуствую тем кто не наслаждаится величием нашего Милана, у вас еще есть шанс одуматся бросить свои слабые команды!
😂😂
RussianHorse
RussianHorse ответил Captain Paolo
сегодня в 19:42
Captain Paolo:
Чудом отскочила? Ты матч смотрел вообще?
Не надо смотреть ваши матчи, чтобы понять, что вы чудом отскакиваете и набираете очки.
RussianHorse
RussianHorse ответил juchok
сегодня в 19:41
juchok:
и так игры толком нет, да еще и судейка чудит! но три очка взяли, молодцы!
Санчо с тобой хотел помириться, а ты опять колупаешь его...
Captain Paolo
Captain Paolo ответил Горбатого могила исправит
сегодня в 19:37
Чудом отскочила? Ты матч смотрел вообще?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:33
оригинально
juchok
juchok
сегодня в 19:31
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил Bалерошка
    сегодня в 19:26
    Вуахахаха))
    Горбатого могила исправит
    Горбатого могила исправит
    сегодня в 19:21
      commando
      commando
      сегодня в 19:21
      Для нынешнего Милана любая победа уже хорошо
      Zen-Aku
      Zen-Aku
      сегодня в 19:16
      Кузенов с победой!
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 19:16
      Ай, молодца! Бонуччи не зря пришел в Милан) Если бы не он,то россонери не выиграли бы у Кротоне! Вот такие вот пироги. Рино Гаттузо пока еще остается у руля Милана! С минимальной победой всех преданных тиффози многострадального Милана.
      FERIS
      FERIS
      сегодня в 19:16
      Админы уберите троллей с этой ветки...
      Милан с победой!
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 19:13
      Тяжелая победа.
      Abbath
      Abbath
      сегодня в 19:06
      Не мытьём, так катаньем. При этом 40 миллионная надежда португальского футбола продолжает покрываться плесенью на банке. И если Монтелла постепенно подпускал его к основе, то Галустян предпочитает его тупо игнорировать, несмотря на беззубость атаки. Не удивлюсь, если в ближайшее время Сильва уйдет в другой клуб и начнет там штамповать голы.
      Milanisty
      Milanisty
      сегодня в 19:05
      когда забивал Калинич, где там он правила нарушил? Чистый гол!
      ВЕЛИКИЙ МИЛОН ВЕРНУЛСЯ
      ВЕЛИКИЙ МИЛОН ВЕРНУЛСЯ
      сегодня в 19:05
      спасибо редакторам за красивый дизайн. мы росонерцы вас очень любим и не когда не уйдем с лучшего сайта про футбол!!!
      Bалерошка
      Bалерошка
      сегодня в 19:02
      кротоне почти как команда шахтер из Украина. они тоже называются кроты. великий Милан уже умеет побеждать сильные клубы из Лига Чемпионов!!!
      в народе говорят что два хороших человека это сила. но что делать когда их больше двух? спасатся бегством!!! давайте считать друзья. первая звезда непроходимый Бонуччо, второй мой единоверец турецкий Роналду Хасан Чалканоглу, третий будет преданный как буфон Доннаруммушка, четвертый новый Шевченка Андрей Сильва.
      четыре звезды дорогие мои. Получаится мы лучше чем коньяк арарат!!!
      сочуствую тем кто не наслаждаится величием нашего Милана, у вас еще есть шанс одуматся бросить свои слабые команды!
      Captain Paolo
      Captain Paolo
      сегодня в 19:02
      С победой россонери
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
      сегодня в 19:01
      💪💪💪
      juchok
      juchok
      сегодня в 19:01
      и так игры толком нет, да еще и судейка чудит! но три очка взяли, молодцы!
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