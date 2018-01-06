«Милан» добился минимальной победы над «Кротоне»

«Милан» одержал победу над «Кротоне» в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Милан» - «Кротоне» 1:0 (0:0)
Гол: Бонуччи 54.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье (Локателли 83), Билья, Бонавентура, Сусо, Кутроне (Калинич 76), Чалханоглу.
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.
«Кротоне»: Кордас, Сампиризи, Айети, Чеккерини, Мартелла, Роден (Крочиата 63), Барберис (Крагль 86), Мандрагора, Тротта. Будимир Стоян (Нванкво 76).
Главный тренер: Вальтер Дзенга.
Предупреждения: Мандрагора 21, Билья 44, Мартелла 90+3, Калинич 90+4.
Судья: Фабио Мареска.
В параллельном матче «Наполи» обыграл «Верону».
в народе говорят что два хороших человека это сила. но что делать когда их больше двух? спасатся бегством!!! давайте считать друзья. первая звезда непроходимый Бонуччо, второй мой единоверец турецкий Роналду Хасан Чалканоглу, третий будет преданный как буфон Доннаруммушка, четвертый новый Шевченка Андрей Сильва.
четыре звезды дорогие мои. Получаится мы лучше чем коньяк арарат!!!
сочуствую тем кто не наслаждаится величием нашего Милана, у вас еще есть шанс одуматся бросить свои слабые команды!
в народе говорят что два хороших человека это сила. но что делать когда их больше двух? спасатся бегством!!! давайте считать друзья. первая звезда непроходимый Бонуччо, второй мой единоверец турецкий Роналду Хасан Чалканоглу, третий будет преданный как буфон Доннаруммушка, четвертый новый Шевченка Андрей Сильва.
четыре звезды дорогие мои. Получаится мы лучше чем коньяк арарат!!!
сочуствую тем кто не наслаждаится величием нашего Милана, у вас еще есть шанс одуматся бросить свои слабые команды!