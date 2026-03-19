«Сельта» обыграла «Лион» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» в большинстве на выезде обыграла «Лион» 2:0.
На 19-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Мусса Ниакате, а на 61-й отличился защитник испанцев Хавьер Руэда. На 90+2-й нападающий Ферран Хутгла установил окончательный счет встречи, а на 90+6-й защитник «Лиона» Николас Тальяфико был удален с поля.
В первом поединке между командами была зафиксирована ничья 1:1. Таким образом, «Сельта» победила по сумме двух встреч и прошла в 1/4 финала ЛЕ, где встретится с немецким «Фрайбургом», который ранее обыграл в 1/8 финала «Генк».
В очередной раз не понял где был ВАР, когда Тальяфико влетел в голеностоп игроку Сельты в своей штрафной.
Сельту с победой!
