«Сельта» обыграла «Лион» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

сегодня, 22:40

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» в большинстве на выезде обыграла «Лион» 2:0.

На 19-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Мусса Ниакате, а на 61-й отличился защитник испанцев Хавьер Руэда. На 90+2-й нападающий Ферран Хутгла установил окончательный счет встречи, а на 90+6-й защитник «Лиона» Николас Тальяфико был удален с поля.