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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 4:1 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 90’ Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 2:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 5.75 4 1.57
20:00 Идет первый тайм, 2’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.85 3.55 4.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.5 5.1 1.3
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИзерИзер -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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«Манчестер Сити» вышел в 4-й раунд Кубка Англии

сегодня, 19:50
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

В поединке 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» оформил волевой разгром над «Бернли».

Манчестер, стадион «Этихад».

«Манчестер Сити» - «Бернли» - 4:1 (0:1)
Голы: Агуэро 56, 58, Сане 71, Бернарду Силва 82. — Барнс 25.

«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Стоунз, Данило, Зинченко (Уокер 72), Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Гюндоган (де Брюйне 76), Сане, Агуэро (Бернарду Силва 79).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Бернли»: Поуп, Лонг, Тэйлор, Лоутон, Ми, Гудмундссон (Уолтерс 75), Корк (Уэллс 69), Вествуд, Хендрик, Барнс, Воукс.
Главный тренер: Шон Дайч.

Предупреждения: Данило 49, Вествуд 57, Корк 69.

Судья: Грэм Скотт.

Ранее в следующий этап соревнований пробился и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Nikuz
Nikuz ответил Foxes
сегодня в 20:01
Foxes:
Кому по силам остановить эту машину, даже не знаю.
Только Шишанутому с Князем!
David Villa7
David Villa7 ответил The Frei
сегодня в 20:01
The Frei:
Ай да физручелло Пеп, снова крупная победа, а после первого тайма глорья ликовавших не было вагон, но увы снова появились (
Так и скажи ничего не знаю, ничего не понимаю. Но мнение имею
Foxes
Foxes
сегодня в 20:01
Кому по силам остановить эту машину, даже не знаю.
Ми Ша
Ми Ша ответил David Villa7
сегодня в 20:01
David Villa7:
Кроме Л.Ч. можно немного экономить силы. Отрыв позволяет играть спокойно
Весна покажет, будем наблюдать.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 20:00
А так все хорошо начиналось для Бернли.... Но потом пошло - поехало. Да, Манчестер Сити в этом сезоне в родных стенах действительно машина! С заслуженной разгромной победой, горожане.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:00
Круто сыграли! Юдин бедный сейчас где-то плачет...
Nikuz
Nikuz
сегодня в 19:59
Не знаю есть ли в АПЛ номинация за лучший пас года, но если есть - то явный претендент на победу в этой номинации Гюндоган.Красава!
David Villa7
David Villa7 ответил da da da
сегодня в 19:58
da da da:
физручело лысый клуб разваливает опять,это позор,
Куда 550 млн выкинули ? Непонятно... другое дело вон М.Ю за Лукак и Полей копейки отдают
бебето_71
бебето_71 ответил David Villa7
сегодня в 19:58
David Villa7:
Ай да физручелло Пеп, снова крупная победа, а после первого тайма хейтров ликовавших было вагон, но увы снова испарились (
тут все дружки крестины вон сливочная армия тут как тут.мишутка тоже здесь как на мёд летает.халва капут?
Nikuz
Nikuz
сегодня в 19:58
Опять у глоров МЮ и Реала проблемы. А как было близко для них счастье после первого тайма!
The Frei
The Frei ответил David Villa7
сегодня в 19:57
David Villa7:
Ай да физручелло Пеп, снова крупная победа, а после первого тайма хейтров ликовавших было вагон, но увы снова испарились (
Ай да физручелло Пеп, снова крупная победа, а после первого тайма глорья ликовавших не было вагон, но увы снова появились (
Foxes
Foxes
сегодня в 19:56
Ну епт.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:56
молодцы, с победой. но первый тайм был как год назад, стоунс привозит, браво не тащит)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 19:55
Первый тайм не предвещал ничего хорошего для МС. Молодцы,что нашли силы переломить и добить.
da da da
da da da
сегодня в 19:54
физручело лысый клуб разваливает опять,это позор,
David Villa7
David Villa7 ответил Ми Ша
сегодня в 19:54
Ми Ша:
У Бернли был шанс, пока МС не включил режим урагана, скорость позволяющая сносить всех соперников на своем пути. Конечно не уверен, что горожанам хватит сил пройти вторую половину сезона в таком же темпе, но сейчас нужно отдать должное, победы и лидирующие позиции абсолютно заслуженны.
Кроме Л.Ч. можно немного экономить силы. Отрыв позволяет играть спокойно
David Villa7
David Villa7
сегодня в 19:52
Ай да физручелло Пеп, снова крупная победа, а после первого тайма хейтров ликовавших было вагон, но увы снова испарились (
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 19:52
У Бернли был шанс, пока МС не включил режим урагана,
скорость позволяющая сносить всех соперников на своем пути.

Конечно не уверен, что горожанам хватит сил пройти вторую половину сезона в таком же темпе, но сейчас нужно отдать должное, победы и лидирующие позиции
абсолютно заслуженны.
cannongun
cannongun
сегодня в 19:52
сильно.
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