«Манчестер Сити» вышел в 4-й раунд Кубка Англии

В поединке 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» оформил волевой разгром над «Бернли».
Манчестер, стадион «Этихад».
«Манчестер Сити» - «Бернли» - 4:1 (0:1)
Голы: Агуэро 56, 58, Сане 71, Бернарду Силва 82. — Барнс 25.
«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Стоунз, Данило, Зинченко (Уокер 72), Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Гюндоган (де Брюйне 76), Сане, Агуэро (Бернарду Силва 79).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Бернли»: Поуп, Лонг, Тэйлор, Лоутон, Ми, Гудмундссон (Уолтерс 75), Корк (Уэллс 69), Вествуд, Хендрик, Барнс, Воукс.
Главный тренер: Шон Дайч.
Предупреждения: Данило 49, Вествуд 57, Корк 69.
Судья: Грэм Скотт.
Ранее в следующий этап соревнований пробился и «Манчестер Юнайтед».
скорость позволяющая сносить всех соперников на своем пути.
Конечно не уверен, что горожанам хватит сил пройти вторую половину сезона в таком же темпе, но сейчас нужно отдать должное, победы и лидирующие позиции
абсолютно заслуженны.
скорость позволяющая сносить всех соперников на своем пути.
Конечно не уверен, что горожанам хватит сил пройти вторую половину сезона в таком же темпе, но сейчас нужно отдать должное, победы и лидирующие позиции
абсолютно заслуженны.