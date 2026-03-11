«Тоттенхэм» решил не увольнять Тудора после очередного поражения

1773241574

вчера, 18:06

«Тоттенхэм» подтвердил, что исполняющий обязанности главного тренера будет участвовать в пресс-конференции в пятницу перед выездом на «Энфилд» к «Ливерпулю».

«Шпоры» не побеждают в АПЛ с декабря, а Тудор проиграл все 4 стартовых матча в качестве наставника команды. Последней неудачей стал разгром 2:5 от «Атлетико» в 1/8 ЛЧ . После этого появилась информация, что руководство «шпор» готово уволить хорвата уже на этой неделе.

Однако журналист Алэсдэйр Голд сообщил, что Тудор остаётся у руля и будет руководить командой как минимум в игре с «Ливерпулем».