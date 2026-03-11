Top.Mail.Ru
«Тоттенхэм» решил не увольнять Тудора после очередного поражения

вчера, 18:06

«Тоттенхэм» подтвердил, что исполняющий обязанности главного тренера Игор Тудор будет участвовать в пресс-конференции в пятницу перед выездом на «Энфилд» к «Ливерпулю».

«Шпоры» не побеждают в АПЛ с декабря, а Тудор проиграл все 4 стартовых матча в качестве наставника команды. Последней неудачей стал разгром 2:5 от «Атлетико» в 1/8 ЛЧ. После этого появилась информация, что руководство «шпор» готово уволить хорвата уже на этой неделе.

Однако журналист Алэсдэйр Голд сообщил, что Тудор остаётся у руля и будет руководить командой как минимум в игре с «Ливерпулем».

sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:06
Это конечно...но если честно , то создаётся впечатление, что руководство Шпор хочет туда!
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Мне все равно кто их возглавит, главное кто даст результат в АПЛ........ходят слухи на счет Ираолы из Борнмута, также вроде говорили про Гласнера из КП, ..........сейчас про Де Зерби думают.........

PS Если вылетят в чемпиошип или даже если не вылетят можно назначить Скотта Паркера......как игрок играл за два моих любимых клуба ВХ и Тоттенхэм....... это уже для меня некий плюс.......также он возглавлял одну из юнешеских команд Тоттенхэма.......из шипа если мне память не подводит возвращал Фулхэм обратно, сейчас тренирует Бернли, который также поднял из шипа в прошлом году..........и Борнмут возвращал вроде бы......бордовые так и так вылетят а Паркеру накой обратно тонуть вместе с клубом........лучше перейти в Тоттенхэм, вон пожалуста Компани тоже утонул с Бернли а затем стал тренером Баварии.......
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:30
Я об Тудоре услышал впервые только тогда когда он стал тренером Тоттенхэма, я вообще не знал кто это такой.......честно. .......

PS Почему руководство его назначили........? кто знает может по пъяни руководство на спор его поставило..... значит встречаются два руководителя Тоттенхэма и один другому говорит....... Вы дорогой сэр говорите хуже Франка не может быть, а давайте заспорим, что я назначу тренера еще хуже.........и вот результат.....
A.S.A
A.S.A ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:26
Кто на Ваш взгляд должен будет принять Тоттенхэм в следующем сезоне??? Учитывая нынешнее место и риск вылета( хотя я уверен, что останетесь в АПЛ) предположим два варианта тренер для АПЛ и для Шипа?
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:20
Здравствцйте, Володя! Знаете, не желаю им вылета, не хочется терять Дерби Северного Лондона
A.S.A
A.S.A ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:17
Так с какой головой назначали Тудора??? Шпоры явно берут тренера до конца сезона, так чем им так приглянулся Игорь???
ftmbc2mez44a
ftmbc2mez44a
вчера в 21:56
Похоже для шпор, это не их тренер
DXTK
DXTK ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 20:21
Что вы все про Почеттино говорите, на нем что свет клином сошелся.....Почеттино уволил потому что потерял контроль над раздевалкой, Кейна, Алли, Сон и другие игроки не играли а мучались, а Почет ничего не мог изменить в добавок в ЛЧ проиграли 2-7 Баварии.........да и Моур был свободен а такой шанс упустить было грешно......МЮ соблазнился же им а почему шпорам нельзя было......

Мы говорим про последние пару лет....Ошибкой было увольнение именно Постекоглу......... он заслужил второго шанса.....в первом сезоне при нем заняли 5 место играли в энджфутбол и это на фоне потери кейна, три месяца подряд получал звание лучшего тренера.......а на второй у команды было много травмированных слуичился провал в чемпионате....... но компинсировали это победой в ЛЕ....... в этой ЛЧ Франк и сейчас Тюдор руководят Тоттенхэмом именно благодаря австралийцу.......

PS Почеттино молодец, но он даже с пиковым Тоттенхэмом не взял ни одного трофея, даже кубка лиги......... да и в той лЧ откровенно повезло оказаться в финале.....начиная с игры в 1/4 МС, когда черкануло по руке и сядья не придал значения и еще (не забываем Сити в том году бился с Ливером до последнего тура за титул, и взяли внутренний требл), а также сумашедший камбек в 1/2 против Аякса, ну Тен Хагу спс за это.......
112910415
112910415
вчера в 19:58
он ещё всё исправит !
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:56
Какого Дайча? может еще Поттера пригласить пока у него перерыв со сборной Швецией????? ......уж Тогда можно было и старину Ходдла назначить он как раз изъявил желание помочь.....все же не чужой легенда Тоттенхэма......правда с 2006 года не тринирует.........
DXTK
DXTK
вчера в 19:51, ред.
Зачем увольнять правильно лучше подождать вылета в чемпионшип ........

У Тюдора......4 матча 4 поражения.....ну повторил достижения Де Бура того из Пэласа после 4 игры выкинули в шпорах все еще думают.......

PS Игроки очень благодарны Тюдору за ужин в ресторане..... 4 из 4 матча......проиграли........
e7a2r7y4tzrx
e7a2r7y4tzrx
вчера в 19:45
Пока не нашли кем заменить.
7um6nq6fzcse
7um6nq6fzcse
вчера в 19:03
Читаю заголовок и думаю: где всплыл Тудор? Оказывается, в Тоттенхэме. Провалил Ювентус, теперь проваливает Тоттенхэм. Удивляюсь таким непотопляемым менеджерам, которые нигде ничего не добиваются, но тем не менее всегда на плаву. Как им удается?
Ну а так что, если коротко о ситуации вокруг Тоттенхэма, то это паника и трэш.
Клуб с околотоповым, крепким составом, супер инфраструктурой, хорошим бюджетом, армией поклонников, оказывается в ситуации, о которой страшно подумать.
Хотя все понимают, что и прошлогодний вектор был весьма тревожным. Самая большая дикость - это проход тренера, который никогда не работал в АПЛ, его успехи за 15 лет карьеры настолько скромны, что вспомнить нечего, а где бы не работал, все заканчивалось увольнением. И этот человек должен был по мнению приглашавших его, решать вопросы?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:00
"А вы, друзья, как ни садитесь....". "От перемены мест слагаемых сумма не меняется..." и т.д. в том же духе! Вот Почеттино вывел их в финал ЛЧ, и что? А то, что его почти сразу уволили, поспешили... По сути было только два толковых: Харри Реднап (при нем, кстати, наш Рома феерил как мог), ну и Маурисио Почеттино, Де Дзерби, вроде, Брайтон тренировал и все выглядело вполне себе, так что он - неплохой вариант. А еще все покатилось вниз сразу после отстранения Леви от руководства! Было бы жаль, если Шпоры свалятся в ЧШ!
k3gjj8zhbdm8
k3gjj8zhbdm8
вчера в 18:57
По большому счету, ошибки игроков повлияли на результат, а в двух из пяти голов сыграло роль мокрое поле. Но… это Тудор выставил на игру, скажем так, слегка, экспериментальный состав, неопытного вратаря, потом попытался все исправить, но, очень похоже, слегка недооценил соперника.
В предыдущих играх Тоттенхэма изменений в результатах никто не заметил, а чел уже месяц «спасает». Да, наверное, мало для человека, только познакомившегося с АПЛ, но тогда логичный вопрос тем, кто его пригласил, учитывая довольно сжатый временной отрезок оставшийся для чуда.

И еще… у «шпор» очень не слабый состав. Сопоставимый по силе с составом «матрасов», с некоторыми оговорками, но в очной встрече одни выглядят сметающей все командой, а вторые статусами, которым только стоит взвинтить темп и начать играть, как у противника сразу проблемы.
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:53
Приветствую Саркис! Они просто хотят с Тудором в Шипе играть)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:48
Если я не ошибаюсь, незадолго до назначения Тодора, из Ноттингема уволили Шона Дайича. На мой взгляд, шпорам стоило назначить именно Шона. Во-первых, у него в отличие от Игора огромный опыт работы именно а Англии, во-вторых, он считается кризис менеджером, а в той ситуации, в которой оказался Тоттенхэм, им нужен был именно такой дядька!!! Игор пытается играть в прессингующий футбол, но у шпор большие потери именно игроков атаки, так что такой стиль он при всём желании не смог бы ввстроить. А вот Шон, чувствовал бы себя как рыба в воде.....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:41
Им бы щас игр пять подряд против сити, они бы сразу положение поправили
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:38
Дома шпоры сомнут матрас, может быть
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:20
С Тудором "Тоттенхэм" стал играть ещё хуже.
Назначение его ГТ было поспешным и ошибочным.
